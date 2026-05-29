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Kaikki sarjat

  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos
  • Miellyttävä ja siisti ajotulos

Shaver 3000X SeriesSähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

X3003/00

4
| (1059) Arviot
Miellyttävä ja siisti ajotulos
Philips Shaver 3000X Series -sarjan sähköparranajokone soveltuu niin märkä- kuin kuiva-ajoon. Sillä saat miellyttävän ja siistin ajotuloksen laatuun nähden edullisesti. Sekä kuiva- että märkäajoon sopivassa parranajokoneessa on 27 itseteroittuvaa PowerCut-terää ja ylösnouseva rajain, joiden ansiosta laitetta on helppo käyttää ja ajotulokseen voi aina luottaa.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

SkinProtect-tekniikka

Miellyttävä ja siisti ajotulos

  • PowerCut-terät

  • Märkä- ja kuiva-ajo

  • Ruostumaton parranajojärjestelmä

  • 4D Flex -ajopäät

PowerCut-terät tasaiseen ja tarkkaan parranajoon

PowerCut-terät tasaiseen ja tarkkaan parranajoon

Parranajokoneen 27 itseteroittuvaa terää leikkaavat karvat aivan ihon pinnalta, joten lopputulos on aina sileä ja tasainen. Itseteroittuvat terämme pysyvät uudenveroisina kaksi vuotta.

Märkä- ja kuiva-ajoon pesualtaan äärellä tai suihkussa

Märkä- ja kuiva-ajoon pesualtaan äärellä tai suihkussa

Valitse kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkä-ajo partavaahdon tai parranajogeelin kanssa, myös suihkussa.

4D Flex -ajopäät myötäilevät kasvojesi muotoja ja takaavat miellyttävän parranajon

4D Flex -ajopäät myötäilevät kasvojesi muotoja ja takaavat miellyttävän parranajon

Ajopäät joustavat neljään suuntaan ja myötäilevät ihoa tasaisesti, mikä suojelee ihoasi naarmuilta ja haavoilta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1059

Arviot

29/05/2026

Suomi

Suomi

13-vuoden upgrade

Käytin Philips PT723-parranajokonetta 13 vuotta! Nyt oli aika päivittää uudempaan sukupolveen! Innolla odotan ensimmäistä parranajoa ja Philipsin taattu laatu kyllä miellyttää.

Edut

Philips-ekosysteemi

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3051/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Date of Use 2026-05-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3051/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Date of Use 2026-05-29

29/08/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Arjen helpottaja

Vaihdoin ensin toisen partakoneen ja ostin vielä toisen 3000 sarjaisen. On toimiva miellyttävä partakone, jonka voi pestä vedellä. Leikkaa hyvin ja käy niin päivittäiseen kuin satunnaiseen käyttöön.

Edut

Fiksu laite ja itsellä vain hyviä kokemuksia

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3003/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3003/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

26/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä partakone

Ensimmäinen sähkö partakone. Olen todella tyytyväinen .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3002/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3002/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 