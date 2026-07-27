2 vuoden takuu
XC3131/61
Digitaalimoottori
LED-suutin
Imuroi ja pyyhi samalla kertaa
Mukana lisävarusteet
Tehokkaassa tekniikassamme yhdistyvät suorituskyky ja tulokset. Tekniikka on suunniteltu tehokkaaseen pölynpoistoon, ja se myös takaa silti 60 minuutin käyttöajan normaalitilassa ja 15 minuutin käyttöajan Turbo-tilassa.
Digitaalimoottori takaa, että johdoton imuri on sekä kestävä että tehokas.
Haluatko jatkaa siivousta lataamatta akkua? Irrotettavan akun ansiosta voit vaihtaa tyhjän akun tilalle ladatun akun ja jatkaa lähes välittömästi siitä, mihin jäit⁴.
Arviot
¹ Käytettäessä rikkaimurina Eco-tilassa.
² Turbo-tilassa kovilla lattiapinnoilla.
³ >0,5 μm:n hiukkaskoko.
⁴ Lisäakku XV1635 myydään erikseen.