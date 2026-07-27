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  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
  • Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.

3000 SeriesJohdoton imuri

XC3131/61

Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.
Puhdista lattiasi läpikotaisin yhdellä vedolla Philipsin 3000-sarjan johdottomilla imureilla. Niiden LED-suutin paljastaa piilossa olevan pölyn ja lian sekä kerää ne PowerCyclone 8 -tekniikan avulla. Jopa 60 minuutin käyttöaika¹ helpottaa kotisi siivousta.
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Käyttöaika jopa 60 minuuttia¹ ja ohjaava LED-suutin

Paljasta piilossa oleva pöly ja poista se yhdellä vedolla.

  • Digitaalimoottori

  • LED-suutin

  • Imuroi ja pyyhi samalla kertaa

  • Mukana lisävarusteet

PowerCyclone 8 -tekniikka poistaa pölyn ja käyttää akkua optimaalisesti.

PowerCyclone 8 -tekniikka poistaa pölyn ja käyttää akkua optimaalisesti.

Tehokkaassa tekniikassamme yhdistyvät suorituskyky ja tulokset. Tekniikka on suunniteltu tehokkaaseen pölynpoistoon, ja se myös takaa silti 60 minuutin käyttöajan normaalitilassa ja 15 minuutin käyttöajan Turbo-tilassa.

Digitaalimoottori takaa kestävyyden.

Digitaalimoottori takaa kestävyyden.

Digitaalimoottori takaa, että johdoton imuri on sekä kestävä että tehokas.

Irrotettava 25,2 voltin akku pidentää imurointiaikaa.

Irrotettava 25,2 voltin akku pidentää imurointiaikaa.

Haluatko jatkaa siivousta lataamatta akkua? Irrotettavan akun ansiosta voit vaihtaa tyhjän akun tilalle ladatun akun ja jatkaa lähes välittömästi siitä, mihin jäit⁴.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. ¹ Käytettäessä rikkaimurina Eco-tilassa.

  2. ² Turbo-tilassa kovilla lattiapinnoilla.

  3. ³ >0,5 μm:n hiukkaskoko.

  4. ⁴ Lisäakku XV1635 myydään erikseen.