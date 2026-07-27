PowerCyclone 8 -tekniikka poistaa pölyn ja käyttää akkua optimaalisesti.

Tehokkaassa tekniikassamme yhdistyvät suorituskyky ja tulokset. Tekniikka on suunniteltu tehokkaaseen pölynpoistoon, ja se myös takaa silti 60 minuutin käyttöajan normaalitilassa ja 15 minuutin käyttöajan Turbo-tilassa.