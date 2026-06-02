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Pölynimurit ja mopit
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3000 Series Johdoton imuri
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XC3131/61
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Important Information Manual XC3033/01 XC3032/01 XC3133/01 XC3031/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3031/61 XC3131/61 XC3133/01R1 XC3131/01R1 XC3033/01R1 XC3031/01R1
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Other Questions (1)
Johdottoman Philips-pölynimurin mikrokuituliinan puhdistaminen/vaihtaminen
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Kuinka kauan johdotonta Philips-pölynimuria pitäisi ladata?
Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?
Akun palautus: Philips 2000 ja Philips 3000 sarjan langattomat varsi-imurit
Johdottomat 2000/3000 Series -imuritLisävarustesarja
Johdottomat 3000 Series -imuritLitiumioniakku 25,2 V
Johdottomat 3000/5000 Series -imurit2 mikrokuitutyynyä
Johdottomat 2000/3000 Series -imuritVaihtosuodatin
Philips lattianpuhdistusaineSoveltuu kaikille koville lattiapinnoille
Philipsin johdottoman pölynimurin akku tyhjenee nopeasti
Philipsin johdoton pölynimuri ei liu'u hyvin matoilla
Philips 3000/2000 -sarjan johdoton pölynimuri näyttää virhekoodin
Philipsin 3000/2000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko
Philips Cordless Vacuum Cleaner -imurin pölysäiliön avaaminen ei onnistu
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