2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
XC8043/01
360 asteen imusuutin
Jopa 70 min, turbo 28 min
Miniturboharjasuutin
Aina kun haluat varmistaa parhaimman mahdollisen puhdistustehon, valitset laitteeseen MAX-asetuksen. Johdottomissa varsi-imureissa se ei kuitenkaan aina ole mahdollista, sillä TURBO-tila kuluttaa akun nopeammin. Entä jos sinulla olisi johdoton imuri, jolla voisit imuroida koko talon? Varsi-imureiden ennätyspitkän MAX*-tehoisen käyttöajan ja uusimman sukupolven litiumioniakkujen ansiosta voit nyt imuroida yli 125 m²:n alueen yhdellä latauksella.
Eri tarpeisiin tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja. Kestävillä ja pitkäkestoisilla 25,2 voltin litiumioniakuilla siivousaika on jopa 70 minuuttia Eco-tilassa, 35 minuuttia normaalitilassa ja 28 minuuttia turbotilassa ennen uudelleenlatausta.
Siivotessa on tärkeää, että kaikki lattialla oleva lika tulee imuroitua yhdellä vedolla ilman, että samaa kohtaa tarvitsee imuroida useasti. Yleiskäyttöinen 360 asteen imusuutin imee jopa 99,7 % pölystä ja liasta jokaisella vedolla eikä jätä lattialle mitään. Patentoidun 360 asteen imutekniikan ansiosta se imee enemmän pölyä ja likaa suuttimen kaikilta sivuilta, joten jokainen imurinvetosi on hyödyllinen!
Arviot
Testattu vertailemalla kymmentä myydyintä yli 300 euron hintaista johdotonta varsi-imuria Saksassa kesäkuussa 2019 (MAT)
Käyttöaika ja -alue on määritetty Philipsin sisäisellä seurantamenetelmällä.
Testattu IEC60312-1-standardin mukaisesti Philipsin kehittämällä karkean lian puhdistustestillä. Tammikuu 2018. Yksi veto on yksi eteen- ja taaksepäin suuntautuva liike.