Pisimpään kestävä turbotila, yli 125 m² yhdellä latauksella

Aina kun haluat varmistaa parhaimman mahdollisen puhdistustehon, valitset laitteeseen MAX-asetuksen. Johdottomissa varsi-imureissa se ei kuitenkaan aina ole mahdollista, sillä TURBO-tila kuluttaa akun nopeammin. Entä jos sinulla olisi johdoton imuri, jolla voisit imuroida koko talon? Varsi-imureiden ennätyspitkän MAX*-tehoisen käyttöajan ja uusimman sukupolven litiumioniakkujen ansiosta voit nyt imuroida yli 125 m²:n alueen yhdellä latauksella.