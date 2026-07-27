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  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.
  • Koko koti puhtaaksi.

Tuotanto lopetettu

8000 SeriesJohdoton varsi-imuri

XC8043/01

Koko koti puhtaaksi.
Philipsin 8000 Series johdottomalla imurilla voit siivota koko kodin enimmäisteholla vain yhdellä latauksella. Se on ainoa ladattava suuritehoinen varsi-imuri, jolla voi puhdistaa yli 125 m² yhdellä latauksella* 360 asteen imusuuttimen ansiosta.
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Pisimpään kestävä enimmäisteho*.

Koko koti puhtaaksi.

  • 360 asteen imusuutin

  • Jopa 70 min, turbo 28 min

  • Miniturboharjasuutin

Pisimpään kestävä turbotila, yli 125 m² yhdellä latauksella

Pisimpään kestävä turbotila, yli 125 m² yhdellä latauksella

Aina kun haluat varmistaa parhaimman mahdollisen puhdistustehon, valitset laitteeseen MAX-asetuksen. Johdottomissa varsi-imureissa se ei kuitenkaan aina ole mahdollista, sillä TURBO-tila kuluttaa akun nopeammin. Entä jos sinulla olisi johdoton imuri, jolla voisit imuroida koko talon? Varsi-imureiden ennätyspitkän MAX*-tehoisen käyttöajan ja uusimman sukupolven litiumioniakkujen ansiosta voit nyt imuroida yli 125 m²:n alueen yhdellä latauksella.

Litiumioniakku kestää jopa 70 minuuttia

Litiumioniakku kestää jopa 70 minuuttia

Eri tarpeisiin tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja. Kestävillä ja pitkäkestoisilla 25,2 voltin litiumioniakuilla siivousaika on jopa 70 minuuttia Eco-tilassa, 35 minuuttia normaalitilassa ja 28 minuuttia turbotilassa ennen uudelleenlatausta.

360 asteen imusuutin kerää jopa 99,7 % pölystä ja liasta*

360 asteen imusuutin kerää jopa 99,7 % pölystä ja liasta*

Siivotessa on tärkeää, että kaikki lattialla oleva lika tulee imuroitua yhdellä vedolla ilman, että samaa kohtaa tarvitsee imuroida useasti. Yleiskäyttöinen 360 asteen imusuutin imee jopa 99,7 % pölystä ja liasta jokaisella vedolla eikä jätä lattialle mitään. Patentoidun 360 asteen imutekniikan ansiosta se imee enemmän pölyä ja likaa suuttimen kaikilta sivuilta, joten jokainen imurinvetosi on hyödyllinen!

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testattu vertailemalla kymmentä myydyintä yli 300 euron hintaista johdotonta varsi-imuria Saksassa kesäkuussa 2019 (MAT)

  2. Käyttöaika ja -alue on määritetty Philipsin sisäisellä seurantamenetelmällä.

  3. Testattu IEC60312-1-standardin mukaisesti Philipsin kehittämällä karkean lian puhdistustestillä. Tammikuu 2018. Yksi veto on yksi eteen- ja taaksepäin suuntautuva liike.