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8000 Series Johdoton varsi-imuri

Tuotanto lopetettu

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8000 SeriesJohdoton varsi-imuri

XC8043/01

8000 Series Johdoton varsi-imuri

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF tiedosto, 634.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 8000 Series Cordless Stick vacuum cleaner XC8049; XC8047; XC8045; XC8043

  • PDF tiedosto, 2.6 MB
  • 13 March 2026

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