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Pölynimurit ja mopit
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8000 Series Johdoton varsi-imuri
Tuotanto lopetettu
Tuki
XC8043/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips 8000 Series Cordless Stick vacuum cleaner XC8049; XC8047; XC8045; XC8043
Kaikki (7)
Johdottoman Philips-pölynimurin mikrokuituliinan puhdistaminen/vaihtaminen
Miten varrellisen Philips SpeedPro (Max) -rikkaimurin akku vaihdetaan?
Johdottoman Philips-pölynimurin (7000/8000) valikon käyttäminen
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Kuinka kauan johdotonta Philips-pölynimuria pitäisi ladata?
Cordless Vacuum 8000 SeriesSUUTIN
Integroitu harja
Seinäteline
Cordless Vacuum 8000 SeriesSpeedPro Max 8000 -laitteen letku
SpeedPro MaxPowerCyclone
Säiliö
Kansi pölysäiliöön
Ladattavan varsi-imurin lisätarvike
Verkkolaite 25,2 V
Suuttimen harja
Putki
Suodatin
Johdottomasta Philips-pölynimuristani kuuluu epätavallista ääntä
Philipsin johdoton pölynimuri ei käynnisty
Philipsin johdottoman pölynimurin akku tyhjenee nopeasti
Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin puhdistaminen
Philipsin johdoton pölynimuri ei liu'u hyvin matoilla
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