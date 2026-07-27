TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä
  • Poistaa muutakin kuin pölyä

8000 Series Aqua PlusJohdoton imuri

XC8349/01

Poistaa muutakin kuin pölyä
Philipsin johdottomassa 8000 Series Aqua Plus -imurissa on ainutlaatuinen Aqua-suutin, jonka kaksinkertainen imuteho poistaa samalla kertaa niin pölyn kuin tahratkin. Imurointisuutin ja rikkaimuri lisäävät monikäyttöisyyttä.
Näytä kaikki edut

Imuroi ja pyyhi samalla kertaa kaksinkertaisella imuteholla

Poistaa muutakin kuin pölyä

  • PowerCyclone 10 -tekniikka

  • 25,2 V, jopa 80 min käyttöaikaa***

  • 3 yhdessä: imuri, moppi ja rikkaimuri

  • Kerää jopa 99,7 % liasta****

Aqua-suutin: imurointi ja märkämoppaus samassa

Aqua-suutin: imurointi ja märkämoppaus samassa

Aqua-suutin poistaa pölyn, lian ja hankalat tahrat imuroimalla ja pyyhkimällä.

Automaattisesti säätyvä suutin tehostaa suorituskykyä

Automaattisesti säätyvä suutin tehostaa suorituskykyä

Suutin säätää imutehoa automaattisesti käyttäen edessä ja takana olevia kaksoisimukanavia. Molemmissa imukanavissa on siksakkirakenne ja ainutlaatuinen, patentoitu vedenjakelu suorituskyvyn maksimoimiseksi.

Lisää pesuainetta ja poista 99 % bakteereista*

Lisää pesuainetta ja poista 99 % bakteereista*

Lisää mieleistäsi pesuainetta ja poista jopa 99 % bakteereista* kotisi lattiapinnoilta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testauksessa käytettiin vettä ja pesuainetta, ja sen suoritti kolmas osapuoli.

  2. Testattu vertailemalla kymmentä myydyintä yli 300 euron hintaista johdotonta varsi-imuria Saksassa kesäkuussa 2019 (MAT).

  3. Käyttöaika ja -alue on määritetty Philipsin sisäisellä seurantamenetelmällä.

  4. Testattu Philipsin kehittämän, standardiin IEC60312-1 perustuvan karkean lian puhdistustestin mukaisesti. Tammikuu 2018. Yksi veto tarkoittaa edestakaista liikettä.