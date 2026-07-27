Automaattisesti säätyvä suutin tehostaa suorituskykyä

Suutin säätää imutehoa automaattisesti käyttäen edessä ja takana olevia kaksoisimukanavia. Molemmissa imukanavissa on siksakkirakenne ja ainutlaatuinen, patentoitu vedenjakelu suorituskyvyn maksimoimiseksi.