2 vuoden takuu
XC8349/01
PowerCyclone 10 -tekniikka
25,2 V, jopa 80 min käyttöaikaa***
3 yhdessä: imuri, moppi ja rikkaimuri
Kerää jopa 99,7 % liasta****
Aqua-suutin poistaa pölyn, lian ja hankalat tahrat imuroimalla ja pyyhkimällä.
Suutin säätää imutehoa automaattisesti käyttäen edessä ja takana olevia kaksoisimukanavia. Molemmissa imukanavissa on siksakkirakenne ja ainutlaatuinen, patentoitu vedenjakelu suorituskyvyn maksimoimiseksi.
Lisää mieleistäsi pesuainetta ja poista jopa 99 % bakteereista* kotisi lattiapinnoilta.
Arviot
Testauksessa käytettiin vettä ja pesuainetta, ja sen suoritti kolmas osapuoli.
Testattu vertailemalla kymmentä myydyintä yli 300 euron hintaista johdotonta varsi-imuria Saksassa kesäkuussa 2019 (MAT).
Käyttöaika ja -alue on määritetty Philipsin sisäisellä seurantamenetelmällä.
Testattu Philipsin kehittämän, standardiin IEC60312-1 perustuvan karkean lian puhdistustestin mukaisesti. Tammikuu 2018. Yksi veto tarkoittaa edestakaista liikettä.