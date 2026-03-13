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Pölynimurit ja mopit
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8000 Series Aqua Plus Johdoton imuri
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XC8349/01
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Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
Kaikki (9)
Miten varrellisen Philips SpeedPro (Max) -rikkaimurin akku vaihdetaan?
Miten säilytän Philipsin märkäimurin Aqua-tarvikkeita?
Johdottoman Philips-pölynimurin mikrokuituliinan puhdistaminen/vaihtaminen
Voiko lattianpuhdistusnestettä/lämmintä vettä lisätä varrellisen Philips-rikkaimurin säiliöön?
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Integroitu harja
Seinäteline
VEDEN ANNOSTELULIUSKA, 18 REIKÄÄ
VARALETKU
AQUA PLUS -VESISÄILIÖ
AQUA PLUS -TÄYTTÖKORKKI
VAIHTOLIINAT
AquaTrio CordlessHarjasuutin
Ladattavan varsi-imurin lisätarvikeMikrokuitutyynyt
Säiliö
Kansi pölysäiliöön
Ladattavan varsi-imurin lisätarvike
Verkkolaite 25,2 V
Suodatin
Philips-märkäimuri vapauttaa tavallista vähemmän vettä
Philipsin johdoton pölynimuri ei käynnisty
Philipsin johdottoman pölynimurin akku tyhjenee nopeasti
Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin puhdistaminen
Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko
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