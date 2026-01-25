Koneella on erittäin miellyttävä ajaa, kun kosketus on hyvin pehmeä iholla ja ääni on miellyttävän sivistynyt. Kolme terää hoitaa millintarkan leikkauksen. Minulla oli hetken Braun 9575cc jonka tärinä oli iholla erittäin epämiellyttävän voimakas ja ääni on kova verrattuna nyt ostamaani Prestige Ultra XP9404/46 huippukoneeseen ! Viimeisenä haluan kertoa, että tämä on markkinoiden tyylikkäin design ja eikä ole turhaan saanut palkintoja ulkonäöstä. Vahva suositus tälle huippukoneelle.