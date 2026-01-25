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  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
  • Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny

i9000 Prestige UltraWet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro

XP9403/31

4.4
| (841) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta

3 Palkinnot

Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny
Philips i9000 Prestige Ultra on innovatiivisin parranajokoneemme, jonka kolmivaiheinen Lift & Cut -järjestelmä leikkaa karvat juuritasolla koko päivän kestävää ajotulosta varten, myös hankalilla alueilla. SkinIQ Pro tarjoaa nyt 5 eri ajotilaa, jotka takaavat erittäin miellyttävän ajokokemuksen.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

SkinIQ Pro -tekniikan ansiosta

Tarkka ajotulos kestää koko päivän, eikä ihosi ärsyynny

  • Kolmivaiheinen Lift & Cut -tekniikka

  • NanoTech Dual Precision -terät

  • Joustava 360°-tarkkuusajopää

  • Aktiivinen voimakkuuden ja liikkeen ohjaus

  • 7 vuoden takuu*****

Juuritason tarkkuutta, pitkäkestoinen tulos

Juuritason tarkkuutta, pitkäkestoinen tulos

Patentoitu kolmivaiheinen Lift & Cut -järjestelmämme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja leikkaa ne sitten jopa -0,08 mm:n tarkkuudella ihoa vahingoittamatta, mikä takaa pitkäkestoisen tarkan ajon.

Tarkkuutta myös hankalilla alueilla

Tarkkuutta myös hankalilla alueilla

Täysin joustavat ja entistä pienemmät ajopäät, joissa on ihoa venyttävät liikkeet, mukautuvat dynaamisesti kasvojen muotoihin. Ihokosketus säilyy, ja 20 % parempi tarkkuus** löytää hankalatkin karvat kaulasta ja nenän alta. Aina tarkkaa jälkeä.

Aja tehokkaasti jopa 1, 3 tai 7 päivän parta

Aja tehokkaasti jopa 1, 3 tai 7 päivän parta

360 astetta pyörivät NanoTech Dual Precision -terät on suunniteltu löytämään eri suuntiin kasvavat karvat, ja ne leikkaavat 25 % enemmän karvoja yhdellä vedolla* 8 miljoonalla leikkausliikkeellä minuutissa, jotta voit ajaa tehokkaasti 1, 3 tai 7 päivän parran.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

841

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

25/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Esimerkillisen ssitiä jälkeä

Pitkäaikaisena Philipsin partakoneiden käyttäjänä täytyy sanoa, että tämä on paras tähän astisista. Jälki on siistiä hankalistakin paikoista, eli nenän alta ja leuan alta. USB lataus on hiukan hankalaa, tietokone täytyy olla päällä, jotta se onnistuu...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro

11/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä ajotulos

Ajotulos on erinomainen. Ohjelman mielestä ajan liian kauan, mutta kolmisen minuuttia on minulke luuan vähän. Akun kesto on myös hyvä. Laite on helppo puhdistaa.

Edut

Hyvä ajotulos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro

10/12/2025

Suomi

Suomi

Huippukone !

Koneella on erittäin miellyttävä ajaa, kun kosketus on hyvin pehmeä iholla ja ääni on miellyttävän sivistynyt. Kolme terää hoitaa millintarkan leikkauksen. Minulla oli hetken Braun 9575cc jonka tärinä oli iholla erittäin epämiellyttävän voimakas ja ääni on kova verrattuna nyt ostamaani Prestige Ultra XP9404/46 huippukoneeseen ! Viimeisenä haluan kertoa, että tämä on markkinoiden tyylikkäin design ja eikä ole turhaan saanut palkintoja ulkonäöstä. Vahva suositus tälle huippukoneelle.

Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro

Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. verrattuna Philips 3000 Series -parranajokoneeseen

  2. verrattuna edelliseen malliin

  3. verrattuna pinnoitteeseen, jossa ei ole helmiä

  4. verrattuna vedellä suoritettuun puhdistukseen

  5. Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta