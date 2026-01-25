2 vuoden takuu
Kolmivaiheinen Lift & Cut -tekniikka
NanoTech Dual Precision -terät
Joustava 360°-tarkkuusajopää
Aktiivinen voimakkuuden ja liikkeen ohjaus
7 vuoden takuu*****
Patentoitu kolmivaiheinen Lift & Cut -järjestelmämme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja leikkaa ne sitten jopa -0,08 mm:n tarkkuudella ihoa vahingoittamatta, mikä takaa pitkäkestoisen tarkan ajon.
Täysin joustavat ja entistä pienemmät ajopäät, joissa on ihoa venyttävät liikkeet, mukautuvat dynaamisesti kasvojen muotoihin. Ihokosketus säilyy, ja 20 % parempi tarkkuus** löytää hankalatkin karvat kaulasta ja nenän alta. Aina tarkkaa jälkeä.
360 astetta pyörivät NanoTech Dual Precision -terät on suunniteltu löytämään eri suuntiin kasvavat karvat, ja ne leikkaavat 25 % enemmän karvoja yhdellä vedolla* 8 miljoonalla leikkausliikkeellä minuutissa, jotta voit ajaa tehokkaasti 1, 3 tai 7 päivän parran.
Palkinnot
4.4
5:stä
841
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Rami1954
25/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Esimerkillisen ssitiä jälkeä
Pitkäaikaisena Philipsin partakoneiden käyttäjänä täytyy sanoa, että tämä on paras tähän astisista. Jälki on siistiä hankalistakin paikoista, eli nenän alta ja leuan alta. USB lataus on hiukan hankalaa, tietokone täytyy olla päällä, jotta se onnistuu...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro
Timpoz
11/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä ajotulos
Ajotulos on erinomainen. Ohjelman mielestä ajan liian kauan, mutta kolmisen minuuttia on minulke luuan vähän. Akun kesto on myös hyvä. Laite on helppo puhdistaa.
Edut
Hyvä ajotulos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro
Silver Panther
10/12/2025
Suomi
Huippukone !
Koneella on erittäin miellyttävä ajaa, kun kosketus on hyvin pehmeä iholla ja ääni on miellyttävän sivistynyt. Kolme terää hoitaa millintarkan leikkauksen. Minulla oli hetken Braun 9575cc jonka tärinä oli iholla erittäin epämiellyttävän voimakas ja ääni on kova verrattuna nyt ostamaani Prestige Ultra XP9404/46 huippukoneeseen ! Viimeisenä haluan kertoa, että tämä on markkinoiden tyylikkäin design ja eikä ole turhaan saanut palkintoja ulkonäöstä. Vahva suositus tälle huippukoneelle.
Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro
Arvioitu tuote: i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ Pro
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
verrattuna Philips 3000 Series -parranajokoneeseen
verrattuna edelliseen malliin
verrattuna pinnoitteeseen, jossa ei ole helmiä
verrattuna vedellä suoritettuun puhdistukseen
Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta