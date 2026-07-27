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  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
  • Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa

Philips OneUpVaihdettavat moppityynyt tuplapakkaus

XV1882/20

Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa
Philips OneUp moppityynyt tarjoavat tahrattoman lattioiden puhdistuksen. Tehokkuutta varten suunnitellut uudelleenkäytettävät tyynyt kestävät jopa 6 kuukautta, tehden niistä ihanteelliset kestävään puhdistukseen. Pidä lattiat säihkyvinä ja vähennä jätettä.
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Siivoa tehokkaammin OneUp mopeille suunnitelluilla moppityynyillä

Vaivatonta siivousta pestävien, uudelleenkäytettävien moppityynyjen kanssa

  • Herkille ja ei-imukykyisille koville lattiapinnoille

  • Imee likaisen veden ja vapauttaa puhdasta vettä

  • Tuplasti nopeampi lattian kuivuminen** kuin tavallinen moppi

  • Helposti irrotettava koskematta likaan

  • Uudelleenkäytettävä jopa 6 kuukautta

Moppityynyt herkille ja ei-imukykyisille koville lattioille

Moppityynyt herkille ja ei-imukykyisille koville lattioille

Sopii koville lattiapinnoille, kuten parkettille, kivelle ja valetulle lattialle. Voit myös turvallisesti mopata herkillä ja ei-imukykyisillä materiaaleilla, kuten laminaatilla, sileillä laatoilla, vinyylillä ja puulla.

Imee pois likaisen veden, vapauttaa puhdasta vettä

Imee pois likaisen veden, vapauttaa puhdasta vettä

OneUp sähkömoppi eliminoi riskin likaisen veden leviämisestä puhtaille lattioille. Patentoitu OneUp- teknologia imee pois likaisen veden ja vapauttaa samalla puhdasta vettä lattialle varmistaen, että moppaat aina puhtaalla vedellä.

50% nopeampi kuivuminen tavalliseen moppiin verrattuna*

50% nopeampi kuivuminen tavalliseen moppiin verrattuna*

Moppaa ja kuivaa samanaikisesti. Pehmeä mikrokuitu moppityyny varmistaa tasaisen veden jakautumisen ilman liiallista kosteutta. Lopputulos? 50 % nopeampi lattioiden kuivuminen verrattuna tavallisiin moppeihin.*

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Tavalliseen moppiin verrattuna vettä hylkivällä lattialla IEC60335-2-2-standardin mukaisissa olosuhteissa