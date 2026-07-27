2 vuoden takuu
XV1882/20
Herkille ja ei-imukykyisille koville lattiapinnoille
Imee likaisen veden ja vapauttaa puhdasta vettä
Tuplasti nopeampi lattian kuivuminen** kuin tavallinen moppi
Helposti irrotettava koskematta likaan
Uudelleenkäytettävä jopa 6 kuukautta
Sopii koville lattiapinnoille, kuten parkettille, kivelle ja valetulle lattialle. Voit myös turvallisesti mopata herkillä ja ei-imukykyisillä materiaaleilla, kuten laminaatilla, sileillä laatoilla, vinyylillä ja puulla.
OneUp sähkömoppi eliminoi riskin likaisen veden leviämisestä puhtaille lattioille. Patentoitu OneUp- teknologia imee pois likaisen veden ja vapauttaa samalla puhdasta vettä lattialle varmistaen, että moppaat aina puhtaalla vedellä.
Moppaa ja kuivaa samanaikisesti. Pehmeä mikrokuitu moppityyny varmistaa tasaisen veden jakautumisen ilman liiallista kosteutta. Lopputulos? 50 % nopeampi lattioiden kuivuminen verrattuna tavallisiin moppeihin.*
Arviot
Tavalliseen moppiin verrattuna vettä hylkivällä lattialla IEC60335-2-2-standardin mukaisissa olosuhteissa