Moppityynyt herkille ja ei-imukykyisille koville lattioille

Sopii koville lattiapinnoille, kuten parkettille, kivelle ja valetulle lattialle. Voit myös turvallisesti mopata herkillä ja ei-imukykyisillä materiaaleilla, kuten laminaatilla, sileillä laatoilla, vinyylillä ja puulla.