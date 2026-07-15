Hyvästi moppi, hei OneUp!

Valmistaudu siivouksen vallankumoukseen! Philips OneUp imee likaisen veden lattialta ja käyttää moppaamiseen vain puhdasta vettä. Lattioista tulee tuplasti puhtaammat ja siivoaminen on tuplasti nopeampaa.* Testaa OneUp ja näe, palaatko koskaan takaisin tavalliseen moppiin.