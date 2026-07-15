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Kaikki sarjat

  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!

Philips OneUp 3000 sarjaSähkömoppi

XV3101/01

5
| (1) Arvio
Hyvästi moppi, hei OneUp!
Valmistaudu siivouksen vallankumoukseen! Philips OneUp imee likaisen veden lattialta ja käyttää moppaamiseen vain puhdasta vettä. Lattioista tulee tuplasti puhtaammat ja siivoaminen on tuplasti nopeampaa.* Testaa OneUp ja näe, palaatko koskaan takaisin tavalliseen moppiin.
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Nopeammin. Puhtaammin. Ilman ämpäriä.

Hyvästi moppi, hei OneUp!

  • Tuplasti puhtaammat lattiat* ja tuplasti nopeampi moppaaminen

  • Imee likaisen veden ja vapauttaa puhdasta vettä

  • Tuplasti nopeampi lattioiden kuivuminen** kuin tavallinen moppi

  • Langaton ja helposti ohjattava maksimaalista ulottuvuutta varten

  • Valmis käyttöön: siivoa jopa 50 minuuttia yhdellä latauksella

Perusteelliseen puhdistukseen ja lattian jokapäiväiselle lialle

Perusteelliseen puhdistukseen ja lattian jokapäiväiselle lialle

Poistaa rasvan, tahrat, tahmean lian, hienon pölyn ja jokapäiväiset roiskeet – jättäen lattian kiiltävän puhtaaksi, ilman jäämiä tai raitoja. Samalla poistaen jopa 99,9 % bakteereista.*

Helppoa moppamista ilman ämpäriä

Helppoa moppamista ilman ämpäriä

Voit unohtaa hankalat vaiheet, kuten ämpärien raahaamisen, mopin puristamisen tai huuhtelemisen. Philips OneUp helpottaa jokaista vaihetta ja tekee moppaamisesta nopean ja helpon osan siivousta, jota et halua jättää väliin.

Imee likaisen veden, vapauttaa puhdasta vettä

Imee likaisen veden, vapauttaa puhdasta vettä

OneUp poistaa riskin likaisen veden leviämisestä puhtaille lattioille. Patentoitu OneUp- teknologia imee pois likaisen veden ja annostelee samalla puhdasta vettä lattialle varmistaen, että moppaat aina vain puhtaalla vedellä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

4
3
2
1

15/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great mop

Great product. No noise at all with the mop. Water lasts for a full mop in my flat. Weight is a little heavier than i thought it would be. The build of the mop is good quality. Not really any accessories with it. I would give a good 8 for this product. I do like useing it and continue to use it

Arvioitu tuote: Original Philips OneUp 3000 Series XV3101/01 Electric mop

Arvioitu tuote: Original Philips OneUp 3000 Series XV3101/01 Electric mop

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Visuaalisesti puhdas: puhdistetun pinnan kiiltomittaus, testattu nesteillä, vs. tavalliset mopit.

  2. Mitattuna tavalliseen moppiin verrattuna ei-imukykyisillä lattioilla IEC60335-2-2 akklimatoitujen olosuhteiden mukaan

  3. Testattu tietyssä testialueessa, E. Coli ja S. Aureus -näytteillä.

  4. Perustuu 125 m²:n taloon.