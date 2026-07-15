2 vuoden takuu
XV3101/01
Tuplasti puhtaammat lattiat* ja tuplasti nopeampi moppaaminen
Imee likaisen veden ja vapauttaa puhdasta vettä
Tuplasti nopeampi lattioiden kuivuminen** kuin tavallinen moppi
Langaton ja helposti ohjattava maksimaalista ulottuvuutta varten
Valmis käyttöön: siivoa jopa 50 minuuttia yhdellä latauksella
Poistaa rasvan, tahrat, tahmean lian, hienon pölyn ja jokapäiväiset roiskeet – jättäen lattian kiiltävän puhtaaksi, ilman jäämiä tai raitoja. Samalla poistaen jopa 99,9 % bakteereista.*
Voit unohtaa hankalat vaiheet, kuten ämpärien raahaamisen, mopin puristamisen tai huuhtelemisen. Philips OneUp helpottaa jokaista vaihetta ja tekee moppaamisesta nopean ja helpon osan siivousta, jota et halua jättää väliin.
OneUp poistaa riskin likaisen veden leviämisestä puhtaille lattioille. Patentoitu OneUp- teknologia imee pois likaisen veden ja annostelee samalla puhdasta vettä lattialle varmistaen, että moppaat aina vain puhtaalla vedellä.
5.0
5:stä
1
Arvio
RebeccaP
15/07/2026
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Great mop
Great product. No noise at all with the mop. Water lasts for a full mop in my flat. Weight is a little heavier than i thought it would be. The build of the mop is good quality. Not really any accessories with it. I would give a good 8 for this product. I do like useing it and continue to use it
Arvioitu tuote: Original Philips OneUp 3000 Series XV3101/01 Electric mop
Arvioitu tuote: Original Philips OneUp 3000 Series XV3101/01 Electric mop
Visuaalisesti puhdas: puhdistetun pinnan kiiltomittaus, testattu nesteillä, vs. tavalliset mopit.
Mitattuna tavalliseen moppiin verrattuna ei-imukykyisillä lattioilla IEC60335-2-2 akklimatoitujen olosuhteiden mukaan
Testattu tietyssä testialueessa, E. Coli ja S. Aureus -näytteillä.
Perustuu 125 m²:n taloon.