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  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
  • Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus

Philips OneUpLattianpuhdistusaine tuplapakkaus

XV1892/02

Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus
Suunniteltu toimimaan täydellisesti Philips OneUp moppien kanssa. Yksi pullo riittää jopa 40 käyttökertaan ja takaa tehokkaan, raidattoman puhdistuksen. Turvallinen kaikille lattiatyypeille — helppo annostella yhdellä painalluksella, ja hellävarainen sekä kodillesi että planeetalle.
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Tehosta siivousta OneUp mopeille erityisesti kehitetyllä puhdistusaineella

Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus

  • Erittäin tiivistetty, riittää jopa 40 siivouskertaan

  • Sopiva kaikille lattiatyypeille

  • Helppo ja optimaalinen annostelu tehokkaaseen puhdistukseen

  • Pidentää Philips OneUp sähkömopin käyttöikää

  • Lattioille ja ympäristölle hellävarainen koostumus

Suunniteltu Philips OneUp sähkömopille

Suunniteltu Philips OneUp sähkömopille

Erittäin tiivistetty lattianpuhdistusaine, kehitetty erityisesti Philips OneUp sähkömopille. Aine takaa erinomaisen puhdistustuloksen ja pidentää mopin käyttöikää jokaisella käyttökerralla.

Helppo, optimaalinen annostelu

Helppo, optimaalinen annostelu

Puhdistusainepatruuna kiinnitetään puhtaan vesisäiliön kanteen, ja yhdellä napin painalluksella aine annostellaan helposti veteen. Saat aina juuri tarvitsemasi määrän, ilman ylimääräistä tuhlausta.

Kaikille koville lattioille, mukaan lukien herkät ja ei-imukykyiset pinnat

Kaikille koville lattioille, mukaan lukien herkät ja ei-imukykyiset pinnat

Puhdistusaine on turvallinen käyttää monilla erilaisilla kovilla lattiapinnoilla, kuten parketilla, kivellä ja valetulla lattialla. Se on myös hellävarainen herkille ja ei-imukykyisille materiaaleille, kuten laminaatille, sileille laatoille, vinyylille ja puulle.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Tavalliseen moppiin verrattuna vettä hylkivällä lattialla IEC60335-2-2-standardin mukaisissa olosuhteissa

  2. OECD-suosituksen 302 B mukaan.