Tiivistetty lattianpuhdistusaine tuplapakkaus

Suunniteltu toimimaan täydellisesti Philips OneUp moppien kanssa. Yksi pullo riittää jopa 40 käyttökertaan ja takaa tehokkaan, raidattoman puhdistuksen. Turvallinen kaikille lattiatyypeille — helppo annostella yhdellä painalluksella, ja hellävarainen sekä kodillesi että planeetalle.