2 vuoden takuu
XV1892/02
XV3101/11R1
XW7263/11R1
XV3101/01R1
XV3101/01
XV3101/11
XV5113/01
XW7263/11
Erittäin tiivistetty, riittää jopa 40 siivouskertaan
Sopiva kaikille lattiatyypeille
Helppo ja optimaalinen annostelu tehokkaaseen puhdistukseen
Pidentää Philips OneUp sähkömopin käyttöikää
Lattioille ja ympäristölle hellävarainen koostumus
Erittäin tiivistetty lattianpuhdistusaine, kehitetty erityisesti Philips OneUp sähkömopille. Aine takaa erinomaisen puhdistustuloksen ja pidentää mopin käyttöikää jokaisella käyttökerralla.
Puhdistusainepatruuna kiinnitetään puhtaan vesisäiliön kanteen, ja yhdellä napin painalluksella aine annostellaan helposti veteen. Saat aina juuri tarvitsemasi määrän, ilman ylimääräistä tuhlausta.
Puhdistusaine on turvallinen käyttää monilla erilaisilla kovilla lattiapinnoilla, kuten parketilla, kivellä ja valetulla lattialla. Se on myös hellävarainen herkille ja ei-imukykyisille materiaaleille, kuten laminaatille, sileille laatoille, vinyylille ja puulle.
Arviot
Tavalliseen moppiin verrattuna vettä hylkivällä lattialla IEC60335-2-2-standardin mukaisissa olosuhteissa
OECD-suosituksen 302 B mukaan.