2 vuoden takuu
XV5113/01
Tuplasti puhtaammat lattiat* ja tuplasti nopeampi moppaaminen
Imee likaisen veden ja vapauttaa puhdasta vettä
Tuplasti nopeampi lattioiden kuivuminen** kuin tavallinen moppi
Langaton ja helposti ohjattava 2 asetuksella
Valmis käyttöön: siivoa jopa 70 minuuttia yhdellä latauksella
Poistaa rasvan, tahrat, tahmean lian, hienon pölyn ja jokapäiväiset roiskeet – jättäen lattian kiiltävän puhtaaksi, ilman jäämiä tai raitoja. Samalla poistaen jopa 99,9 % bakteereista.*
Voit unohtaa hankalat vaiheet, kuten ämpärien raahaamisen, mopin puristamisen tai huuhtelemisen. Philips OneUp helpottaa jokaista vaihetta ja tekee moppaamisesta nopean ja helpon osan siivousta, jota et halua jättää väliin.
OneUp poistaa riskin likaisen veden leviämisestä puhtaille lattioille. Patentoitu OneUp- teknologia imee pois likaisen veden ja annostelee samalla puhdasta vettä lattialle varmistaen, että moppaat aina vain puhtaalla vedellä.
1.0
5:stä
1
Arvio
Juneke
20/06/2026
België
Miskoop
Miskoop en zonde van mijn geld had wat meer verwacht
Arvioitu tuote: Originele Philips OneUp 5000-serie XV5113/01 Elektrische dweil
Date of Use 2026-06-19
Arvioitu tuote: Originele Philips OneUp 5000-serie XV5113/01 Elektrische dweil
Date of Use 2026-06-19
Visuaalisesti puhdas: puhdistetun pinnan kiiltomittaus, testattu nesteillä, vs. tavalliset mopit.
Mitattuna tavalliseen moppiin verrattuna ei-imukykyisillä lattioilla IEC60335-2-2 akklimatoitujen olosuhteiden mukaan
Testattu tietyssä testialueessa, E. Coli ja S. Aureus -näytteillä.
Perustuu 125 m²:n kokoiseen taloon.