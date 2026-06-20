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Kaikki sarjat

  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!
  • Hyvästi moppi, hei OneUp!

Philips OneUp 5000 sarjaSähkömoppi

XV5113/01

1
| (1) Arvio
Hyvästi moppi, hei OneUp!
Valmistaudu siivouksen vallankumoukseen! Philips OneUp imee likaisen veden lattialta ja käyttää moppaamiseen vain puhdasta vettä. Lattioista tulee tuplasti puhtaammat ja siivoaminen on tuplasti nopeampaa.* Testaa OneUp ja näe, palaatko koskaan takaisin tavalliseen moppiin.
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Nopeammin. Puhtaammin. Ilman ämpäriä.

Hyvästi moppi, hei OneUp!

  • Tuplasti puhtaammat lattiat* ja tuplasti nopeampi moppaaminen

  • Imee likaisen veden ja vapauttaa puhdasta vettä

  • Tuplasti nopeampi lattioiden kuivuminen** kuin tavallinen moppi

  • Langaton ja helposti ohjattava 2 asetuksella

  • Valmis käyttöön: siivoa jopa 70 minuuttia yhdellä latauksella

Perusteelliseen puhdistukseen ja lattian jokapäiväiselle lialle

Perusteelliseen puhdistukseen ja lattian jokapäiväiselle lialle

Poistaa rasvan, tahrat, tahmean lian, hienon pölyn ja jokapäiväiset roiskeet – jättäen lattian kiiltävän puhtaaksi, ilman jäämiä tai raitoja. Samalla poistaen jopa 99,9 % bakteereista.*

Helppoa moppamista ilman ämpäriä

Helppoa moppamista ilman ämpäriä

Voit unohtaa hankalat vaiheet, kuten ämpärien raahaamisen, mopin puristamisen tai huuhtelemisen. Philips OneUp helpottaa jokaista vaihetta ja tekee moppaamisesta nopean ja helpon osan siivousta, jota et halua jättää väliin.

Imee likaisen veden, vapauttaa puhdasta vettä

Imee likaisen veden, vapauttaa puhdasta vettä

OneUp poistaa riskin likaisen veden leviämisestä puhtaille lattioille. Patentoitu OneUp- teknologia imee pois likaisen veden ja annostelee samalla puhdasta vettä lattialle varmistaen, että moppaat aina vain puhtaalla vedellä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.0

5:stä

1

Arvio

5
4
3
2

20/06/2026

België

België

Miskoop

Miskoop en zonde van mijn geld had wat meer verwacht

Arvioitu tuote: Originele Philips OneUp 5000-serie XV5113/01 Elektrische dweil

Date of Use 2026-06-19

Arvioitu tuote: Originele Philips OneUp 5000-serie XV5113/01 Elektrische dweil

Date of Use 2026-06-19

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Visuaalisesti puhdas: puhdistetun pinnan kiiltomittaus, testattu nesteillä, vs. tavalliset mopit.

  2. Mitattuna tavalliseen moppiin verrattuna ei-imukykyisillä lattioilla IEC60335-2-2 akklimatoitujen olosuhteiden mukaan

  3. Testattu tietyssä testialueessa, E. Coli ja S. Aureus -näytteillä.

  4. Perustuu 125 m²:n kokoiseen taloon.