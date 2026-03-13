Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Pölynimurit ja mopit
Kaikki sarjat
Philips OneUp 5000 sarja Sähkömoppi
Tuki
XV5113/01
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
UK Declaration of Conformity - English (US)
Quick Start Guide XV5113/all versions
Philips OneUp -tyyny laatalle/betonilleVaihdettava tyyny
Philips OneUp -tyyny laatalleVaihdettava tyyny
Philips OneUp tyyny - Puu/parketti/linoVaihdettava tyyny
Philips OneUp tyyny - puu/parketti 2kplVaihdettava tyyny
Philips OneUpUSB-kaapeli
Philips OneUpVaihdettava moppityyny
Philips OneUpVaihdettavat moppityynyt tuplapakkaus
Philips OneUpLattianpuhdistusaine tuplapakkaus
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme