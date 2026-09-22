Philips AquaTrio -imurin imuteho on heikko

2 vuoden takuu
Katso alta Philips AquaTrio -mallisi mukaan, mitä huoltotoimenpiteitä tarvitaan, jotta laite pysyy käyttökunnossa pitkään ja imuteho säilyy oikeana:
Jos Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry 7000 Series -imurin imuteho ei ole odotetun mukainen, syitä voi olla useita.
Imurin ja mopin osia on tukossa.
Tukokset voi huomata siitä, että lattialla on tavallista enemmän vettä tai suuremmat likahiukkaset eivät enää mene imuriin vaan putoavat takaisin lattialle.
1. Runko on likainen tai tukossa.
Tarkista, onko jokin rungon osa tukossa, sammuttamalla laite ja irrottamalla likaisen veden säiliö. Poista tukos liikuttamalla puhdistusharjaa ylös ja alas rungon imukanavassa (katso kuva A).
2. AquaSpin-suuttimessa on tukos.
Irrota harjat suuttimesta ja liikuta puhdistusharjaa ylös ja alas AquaSpin-suuttimen imukanavassa (katso kuva B).
3. Hiukset tai lika ovat tukkineet AquaSpin-suuttimen mikrokuituharjat.
Katkaise laitteesta virta ja irrota mikrokuituharjat kääntämällä niitä vastapäivään. Voit avata mikrokuituharjojen lukituksen puhdistusharjan varren avulla. Poista takertuneet hiukset ja lika sormin tai katkaise pyörivän harjan ympärille takertuneet hiukset ja langanpätkät saksilla, joita liikutat pyörivän harjan uraa pitkin (katso kuva C).
4. AquaSpin-suuttimen kostutusliuskat ovat tukossa.
Poista AquaSpin-suuttimen kostutusliuskojen tukos noudattamalla seuraavia ohjeita (katso kuva D):
Jos Philips AquaTrio 9000 series -imurin imuteho ei ole odotetun mukainen, syitä voi olla useita:
Pelkkä imuri
Suodatin on likainen
Philips AquaTrio 9000 series -imurin likainen suodatin voi heikentää laitteen suorituskykyä. Puhdista suodatin vähintään kerran kuussa, jos käytät laitetta säännöllisesti.
Kun suodatin tarvitsee puhdistusta, näytössä näkyy suodattimen puhdistuskuvake (katso kuva a).
Varmista optimaalinen suorituskyky puhdistamalla suodatin seuraavasti:
1. Irrota suodatinkotelo pölysäiliöstä (katso kuva b1).
2. Avaa suodatinkotelo painamalla vapautuspainiketta ja poista vaahtomuovisuodatin (katso kuva b2).
3. Poista likakerros vaahtomuovisuodattimen päältä ravistamalla suodatinta jäteastian päällä. Huuhtele vaahtomuovisuodatin vesijohtovedellä ja purista se kuivaksi (katso kuva b3).
Huomautus: Varmista, että suodatinkotelo ei kastu puhdistuksen aikana.
4. Ravista suodatinkoteloa ja kantta jäteastian päällä, jotta pöly irtoaa, ja puhdista suodatinkotelo kostealla liinalla (katso kuva b4).
Huomautus: Älä puhdista suodatinkotelon valkoista materiaalia pölynimurilla, harjalla, vedellä tai millään puhdistusaineella. Se vahingoittaa materiaalia.
5. Anna vaahtomuovisuodattimen kuivua täysin, ennen kuin asetat sen takaisin suodatinkoteloon. Sulje suodatinkotelo ja aseta se ja vaahtomuovisuodatin takaisin pölysäiliöön. Liitä 3-in-1-rikkaimuri pölysäiliöön (katso kuva b5).
Huomautus: Varmista, että suodatinkotelon kannen valkoinen materiaali on ylöspäin. Älä liitä 3-in-1-rikkaimuria pölysäiliöön ilman suodatinkoteloa ja vaahtomuovisuodatinta.
Pölysäiliö on täynnä
Täysi pölysäiliö voi heikentää Philips AquaTrio 9000 series -imurin suorituskykyä. Tyhjennä pölysäiliö säännöllisesti ja varmista, että sen sisältö ei koskaan ylitä Max-merkintää. Siten suodatin ei tukkeudu liian nopeasti (katso kuva c1).
Varmista optimaalinen suorituskyky seuraavasti:
1. Irrota 3-in-1-rikkaimuri pölysäiliöstä painamalla painiketta (katso kuva c2).
2. Vedä suodatinkotelo irti pölysäiliöstä (katso kuva c3).
3. Tyhjennä pölysäiliö jäteastiaan (katso kuva c4).
4. Aseta suodatinkotelo takaisin pölysäiliön päälle (katso kuva c5).
5. Liitä 3-in-1-rikkaimuri uudelleen pölysäiliöön. Liitä ensin takaosa ja sen jälkeen etuosa siten, että se lukittuu paikalleen napsahtaen (katso kuva c6).
Pölysäiliö on likainen
Likainen pölysäiliö voi heikentää Philips AquaTrio 9000 series -imurin suorituskykyä. Varmista optimaalinen suorituskyky puhdistamalla pölysäiliö ja sykloni aina tyhjentämisen yhteydessä ja noudata alla olevia ohjeita tai katso video:
1. Irrota suodatinkotelo ja vaahtomuovisuodatin (katso kuva d1).
2. Tyhjennä pölysäiliö jäteastiaan (katso kuva d2).
3. Huuhtele pölysäiliö ja sykloni sisältä vesijohtovedellä (katso kuva d3).
Huomautus: Älä puhdista pölysäiliötä astianpesukoneessa ja varmista, että sähköliitännät ovat täysin kuivat, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
4. Anna pölysäiliön ja syklonin kuivua täysin (katso kuva d4).
5. Kiinnitä suodatinkotelo ja vaahtomuovisuodatin takaisin paikalleen, kun pölysäiliö on täysin kuiva (katso kuva d5).
6. Liitä 3-in-1-rikkaimuri takaisin pölysäiliöön (katso kuva d6).
Huomautus: Älä liitä 3-in-1-rikkaimuria pölysäiliöön ilman suodatintelinettä ja vaahtomuovisuodatinta.
Suodatinkotelo ei ole kunnolla kiinni pölysäiliössä
Imuteho voi heiketä, jos pölysäiliön osia ei ole kiinnitetty kunnolla 3-in-1-rikkaimuriin. Varmista, että kiinnität suodatinkotelon kunnolla pölysäiliöön.
Pölysäiliö ei ole kunnolla kiinni laitteessa
Imuteho voi heiketä, jos pölysäiliötä ei ole kiinnitetty kunnolla 3-in-1-rikkaimuriin. Varmista, että kiinnität pölysäiliön laitteeseen.
Pelkän imurin osia on tukossa
Philips 9000 series -imurin letku, putki, suutin tai sykloni voi tukkeutua. Se voi heikentää imutehoa. Laite ei ehkä pysty keräämään likaa odotetulla tavalla, koska ilma ei kierrä riittävällä nopeudella.
Varmista optimaalinen suorituskyky tarkistamalla seuraavat osat:
- Sykloni: sykloni on pölysäiliössä. Poista syklonin ympärille juuttunut lika tai hiukset.
- Suutin: pyörivä harja voi olla tukossa hiuksista tai liasta: Katkaise laitteesta virta ja irrota harjaan takertuneet hiukset tai langanpätkät liu'uttamalla kättä pyörivää harjaa pitkin.
Vinkki: Voit myös katkaista pyörivän harjan ympärille takertuneet hiukset ja langanpätkät saksilla, joita liikutat pyörivän harjan uraa pitkin.
- Suuttimen pyörivän harjan takana oleva imukanava on tukossa: irrota pyörivä harja, tarkista imukanava esteiden varalta ja poista ne.
Jos nämä ratkaisut eivät ratkaisseet ongelmaa, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita.
Imurin ja mopin osia on tukossa
AquaTrio 9000 series -imurin ja -mopin joustava letku tai vesikanava voi tukkeutua käytön aikana. Myös AquaSpin-suuttimen mikrokuituharjat saattavat tukkeutua takertuneista hiuksista. Laite ei ehkä pysty puhdistamaan lattiaa odotetusti.
Varmista optimaalinen suorituskyky tarkistamalla seuraavat osat:
1. Märkämoduulin ja/tai AquaSpin-suuttimen vesikanava on likainen tai tukossa. Irrota AquaSpin-suutin ja tarkista, onko jokin näistä osista tukossa. Irrota ja puhdista osat, jotta tukos irtoaa, liu'uttamalla puhdistusharjaa molemmista aukoista imukanavan kautta (katso kuva e).
2. AquaSpin-suutin: Mikrokuituharjat ovat tukossa hiuksista tai liasta. Katkaise laitteesta virta ja irrota mikrokuituharjat kääntämällä niitä vastapäivään. Voit avata mikrokuituharjojen lukituksen puhdistusharjan varren avulla. Poista takertuneet hiukset ja lika sormin tai katkaise pyörivän harjan ympärille takertuneet hiukset ja langanpätkät saksilla, joita liikutat pyörivän harjan uraa pitkin.
3. Likaisen veden säiliö: Likaisen veden säiliön verkko ei ollut riittävän kuiva ennen kuin sitä käytettiin uudelleen. Puhdista ja kuivaa likaisen veden säiliö ennen kuin käytät sitä uudelleen.
Likaisen veden säiliö ei välttämättä ole oikein paikallaan. Aseta likaisen veden säiliö laitteeseen oikein siten, että kuulet naksahduksen.
Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auttaneet ratkaisemaan ongelmaa, ota meihin yhteyttä.
Jos Philips AquaTrio Pron suorituskyky on heikentynyt, syitä voi olla useita. Katso alta, miten voit ratkaista ongelman itse.
Laitetta ei ole huuhdeltu
Suosittelemme huuhtelemaan Philips AquaTrio Pro -laitteen joka käyttökerran jälkeen, jotta sen sisälle ei keräänny likaa eivätkä bakteerit ala lisääntyä siellä. Jos et huuhtele laitetta joka käyttökerran jälkeen, laite voi alkaa haista epämiellyttävältä (katso kuva a).
Moppaussuuttimen sisäpuoli on liian likainen
Voit puhdistaa moppaussuuttimen sisäpuolen ja kannen kostealla liinalla (katso kuva b).
Moppausharjat ovat liian likaiset
Moppausharjat puhdistuvat samalla, kun huuhtelet AquaTrio Pron käytön jälkeen. Jos harjat ovat edelleen likaiset huuhtelun jälkeen, voit irrottaa ne suuttimesta ja puhdistaa ne lämpimällä tai kylmällä vesijohtovedellä. Puhdista moppausharjat seuraavasti:
1. Nosta moppausharjat moppaussuuttimesta niiden vihreistä kahvoista.
2. Puhdista moppausharjat huuhtelemalla ne vesijohtovedellä. Halutessasi voit käyttää nestemäistä puhdistusainetta tai astianpesuainetta.
3. Aseta moppausharjat kuivumaan puhtaalle moppausharjan kannelle.
4. Aseta harjat takaisin paikoilleen. Varmista, että moppausharjat ovat kuivat, kun ne asetetaan laitteeseen. Jos ne eivät ole kuivia, aktiivinen suojausjärjestelmä saattaa aktivoitua, kun käynnistät laitteen, koska märkyyden aiheuttama vastus estää harjoja pyörimästä kunnolla.
Huomautus: Moppausharjat eivät kestä pesua pyykinpesukoneessa.
Jos nämä ratkaisut eivät ratkaisseet ongelmaa, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita.
Jos Philips AquaTrio -imurin suorituskyky on heikentynyt, jatka tutustumalla seuraaviin ratkaisuihin.
Aktiivinen suojausjärjestelmä käynnistyy
Näin käy, kun
• laite on poiminut jotain muuta kuin likaa tai nestettä
• moppausharjat ovat liian märät
• harjojen vastus on liian suuri (matolla)
Ratkaisu, jos aktiivinen suojausjärjestelmä on aktivoitunut:
1. Katkaise laitteesta virta vapauttamalla käynnistyspainike. Aseta laite pystyasentoon pysäköintiasentoon (kuulet naksahduksen) ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos poimittu esine on toisen laitteen johto, irrota myös kyseinen laite pistorasiasta.
2. Avaa moppaussuuttimen kansi, irrota moppausharjan suojus ja poista vieras esine. Jos et löydä esinettä, irrota moppausharjat.
3. Jos aktiivinen suojausjärjestelmä käynnistyi, koska moppausharjat ovat liian märät, irrota moppausharjat ja purista niistä ylimääräinen vesi pesualtaaseen. Aseta kuivat moppausharjat takaisin laitteeseen.
4. Aseta moppausharjan suojus takaisin ja sulje moppaussuuttimen kansi. Lukitse moppaussuuttimen kansi painamalla sitä (kuulet naksahduksen). Huomautus: Varmista, että suljet moppaussuuttimen kannen kunnolla, koska muutoin laite ei nollaudu.
Moppaussuuttimen kantta ei ole suljettu kunnolla
Varmista, että Philips AquaTrion moppausharjat ja moppausharjan kansi on kiinnitetty oikein. Sulje moppaussuuttimen kansi kunnolla. Paina kantta, kunnes se lukittuu paikalleen napsahtaen.
Moppaussuuttimen sisäpuoli on liian likainen
Puhdista moppausharjat huuhtelemalla ne vesijohtovedellä. Halutessasi voit puhdistaa moppausharjat nestemäisellä puhdistusaineella tai astianpesuaineella. Puhdista moppaussuuttimen sisäpuoli ja kansi kostealla liinalla.
Moppausharjat eivät ole paikoillaan
Aseta moppausharjat imurin moppaussuuttimeen.
Jos nämä ratkaisut eivät ratkaisseet ongelmaa, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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