Philips AquaTrio -imurin imuteho on heikko

Jos Philips AquaTrio 9000 series -imurin imuteho ei ole odotetun mukainen, syitä voi olla useita:



Pelkkä imuri

Suodatin on likainen

Philips AquaTrio 9000 series -imurin likainen suodatin voi heikentää laitteen suorituskykyä. Puhdista suodatin vähintään kerran kuussa, jos käytät laitetta säännöllisesti.



Kun suodatin tarvitsee puhdistusta, näytössä näkyy suodattimen puhdistuskuvake (katso kuva a).

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Varmista optimaalinen suorituskyky puhdistamalla suodatin seuraavasti:

1. Irrota suodatinkotelo pölysäiliöstä (katso kuva b1).

2. Avaa suodatinkotelo painamalla vapautuspainiketta ja poista vaahtomuovisuodatin (katso kuva b2).

3. Poista likakerros vaahtomuovisuodattimen päältä ravistamalla suodatinta jäteastian päällä. Huuhtele vaahtomuovisuodatin vesijohtovedellä ja purista se kuivaksi (katso kuva b3).

Huomautus: Varmista, että suodatinkotelo ei kastu puhdistuksen aikana.

4. Ravista suodatinkoteloa ja kantta jäteastian päällä, jotta pöly irtoaa, ja puhdista suodatinkotelo kostealla liinalla (katso kuva b4).

Huomautus: Älä puhdista suodatinkotelon valkoista materiaalia pölynimurilla, harjalla, vedellä tai millään puhdistusaineella. Se vahingoittaa materiaalia.

5. Anna vaahtomuovisuodattimen kuivua täysin, ennen kuin asetat sen takaisin suodatinkoteloon. Sulje suodatinkotelo ja aseta se ja vaahtomuovisuodatin takaisin pölysäiliöön. Liitä 3-in-1-rikkaimuri pölysäiliöön (katso kuva b5).

Huomautus: Varmista, että suodatinkotelon kannen valkoinen materiaali on ylöspäin. Älä liitä 3-in-1-rikkaimuria pölysäiliöön ilman suodatinkoteloa ja vaahtomuovisuodatinta.



Pölysäiliö on täynnä

Täysi pölysäiliö voi heikentää Philips AquaTrio 9000 series -imurin suorituskykyä. Tyhjennä pölysäiliö säännöllisesti ja varmista, että sen sisältö ei koskaan ylitä Max-merkintää. Siten suodatin ei tukkeudu liian nopeasti (katso kuva c1).



Varmista optimaalinen suorituskyky seuraavasti:

1. Irrota 3-in-1-rikkaimuri pölysäiliöstä painamalla painiketta (katso kuva c2).

2. Vedä suodatinkotelo irti pölysäiliöstä (katso kuva c3).

3. Tyhjennä pölysäiliö jäteastiaan (katso kuva c4).

4. Aseta suodatinkotelo takaisin pölysäiliön päälle (katso kuva c5).

5. Liitä 3-in-1-rikkaimuri uudelleen pölysäiliöön. Liitä ensin takaosa ja sen jälkeen etuosa siten, että se lukittuu paikalleen napsahtaen (katso kuva c6).



Pölysäiliö on likainen

Likainen pölysäiliö voi heikentää Philips AquaTrio 9000 series -imurin suorituskykyä. Varmista optimaalinen suorituskyky puhdistamalla pölysäiliö ja sykloni aina tyhjentämisen yhteydessä ja noudata alla olevia ohjeita tai katso video:

1. Irrota suodatinkotelo ja vaahtomuovisuodatin (katso kuva d1).

2. Tyhjennä pölysäiliö jäteastiaan (katso kuva d2).

3. Huuhtele pölysäiliö ja sykloni sisältä vesijohtovedellä (katso kuva d3).

Huomautus: Älä puhdista pölysäiliötä astianpesukoneessa ja varmista, että sähköliitännät ovat täysin kuivat, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.

4. Anna pölysäiliön ja syklonin kuivua täysin (katso kuva d4).

5. Kiinnitä suodatinkotelo ja vaahtomuovisuodatin takaisin paikalleen, kun pölysäiliö on täysin kuiva (katso kuva d5).

6. Liitä 3-in-1-rikkaimuri takaisin pölysäiliöön (katso kuva d6).

Huomautus: Älä liitä 3-in-1-rikkaimuria pölysäiliöön ilman suodatintelinettä ja vaahtomuovisuodatinta.



Suodatinkotelo ei ole kunnolla kiinni pölysäiliössä

Imuteho voi heiketä, jos pölysäiliön osia ei ole kiinnitetty kunnolla 3-in-1-rikkaimuriin. Varmista, että kiinnität suodatinkotelon kunnolla pölysäiliöön.



Pölysäiliö ei ole kunnolla kiinni laitteessa

Imuteho voi heiketä, jos pölysäiliötä ei ole kiinnitetty kunnolla 3-in-1-rikkaimuriin. Varmista, että kiinnität pölysäiliön laitteeseen.



Pelkän imurin osia on tukossa

Philips 9000 series -imurin letku, putki, suutin tai sykloni voi tukkeutua. Se voi heikentää imutehoa. Laite ei ehkä pysty keräämään likaa odotetulla tavalla, koska ilma ei kierrä riittävällä nopeudella.



Varmista optimaalinen suorituskyky tarkistamalla seuraavat osat:

- Sykloni: sykloni on pölysäiliössä. Poista syklonin ympärille juuttunut lika tai hiukset.

- Suutin: pyörivä harja voi olla tukossa hiuksista tai liasta: Katkaise laitteesta virta ja irrota harjaan takertuneet hiukset tai langanpätkät liu'uttamalla kättä pyörivää harjaa pitkin.

Vinkki: Voit myös katkaista pyörivän harjan ympärille takertuneet hiukset ja langanpätkät saksilla, joita liikutat pyörivän harjan uraa pitkin.

- Suuttimen pyörivän harjan takana oleva imukanava on tukossa: irrota pyörivä harja, tarkista imukanava esteiden varalta ja poista ne.





Jos nämä ratkaisut eivät ratkaisseet ongelmaa, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita.