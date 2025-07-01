Philips-epilaattorini ei lataudu

Jos Philips-epilaattori ei lataudu, kokeile, onko seuraavista vinkeistä apua.
Jotkin Philips-epilaattorit toimivat vain silloin, kun ne on liitetty pistorasiaan. Toisia voi käyttää ilman johtoa, ja ne on ladattava ennen käyttöä. Tarkista käyttämäsi laitteen tyyppi pakkauksesta tai käyttöoppaasta.
Jos epilaattori on johdollinen, liitä se pistorasiaan ja yritä käynnistää se uudelleen.
Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että epilaattorin akku on ladattu täyteen. Näin varmistetaan, että epilaattori toimii oikein ensimmäisellä käyttökerralla.
Varmista, että latauskaapeli on liitetty kunnolla epilaattorin pohjassa olevaan latausliitäntään.
Varmista, että käytät oikeanlaista verkkolaitetta (5 V, vastaa vähintään 1,5 A:n tehoa, IPX4). Jos sinulla ei ole oikeanlaista verkkolaitetta, voit ostaa sellaisen Philipsin verkkokaupasta.
Voi vaikuttaa siltä, että epilaattori ei lataudu, mutta todellisuudessa se ei käynnisty, koska karvat ja lika ovat tukkineet sen. Puhdista epilaattori huolellisesti käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja yritä käynnistää laite uudelleen.
Varmista, että pistorasia, jonka avulla lataat tai käytät epilaattoria, toimii oikein. Kokeile ladata tai käyttää epilaattoria toisen pistorasian avulla.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:BRE729/00, BRE749/00, BRE738/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›