Philips-epilaattorini ei lataudu

Jotkin Philips-epilaattorit toimivat vain silloin, kun ne on liitetty pistorasiaan. Toisia voi käyttää ilman johtoa, ja ne on ladattava ennen käyttöä. Tarkista käyttämäsi laitteen tyyppi pakkauksesta tai käyttöoppaasta.

Jos epilaattori on johdollinen, liitä se pistorasiaan ja yritä käynnistää se uudelleen.