TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Philips-epilaattorini ei lataudu

Jos Philips-epilaattori ei lataudu, kokeile, onko seuraavista vinkeistä apua.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRE729/00, BRE749/00, BRE738/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Muita hyödyllisiä linkkejä

Tarvitsetko apua tuotteen kanssa?

Varaa huoltoWarranty

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu