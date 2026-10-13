Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi

Trimmeri on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimii kunnolla. Hiukset tai roskat voivat juuttua laitteeseen ja vaikuttaa sen toimintaan.



Tarkista ennen trimmerin puhdistamista, onko se pestävä vai voiko sen puhdistaa vain kuivana.



Pestävät trimmerit

Näissä malleissa on hana- tai suihkusymboli. Voit puhdistaa ne irrottamalla lisäosat ja leikkurin ja puhdistamalla alla olevan alueen vedellä.

Älä käytä saippuavettä tai mitään puhdistusaineita, sillä ne voivat poistaa leikkurin suojarasvan ja vaikuttaa sen toimintaan. Pese ja kuivaa lisäosat erikseen, ennen kuin kiinnität ne takaisin trimmeriin.



Ei-pestävät trimmerit

Näissä laitteissa on hanasymboli, jonka päällä on rasti. Näitä laitteita ei voi pestä vedellä. Kun olet irrottanut lisäosat, puhdista niiden alla oleva alue laitteen mukana toimitetulla pienellä harjalla tai pumpulipuikolla.



Ei-pestävät trimmerit, joissa on pestäviä lisäosia

Joitakin Philips-trimmereitä ei voi pestä, mutta niiden lisäosat voi pestä. Irrota näiden laitteiden lisäosat ja pese ne. Varmista, että lisäosat ovat täysin kuivat, ennen kuin asetat ne takaisin trimmeriin.

Katso alla olevasta opasvideosta, miten tällaiset laitteet puhdistetaan.



Katso kunkin mallin yksityiskohtaiset puhdistusohjeet käyttöoppaasta.

