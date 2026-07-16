Philipsin asiakastuki Philips Avent Natural- tai Natural Response -tutti painuu kasaan

Jos tutti on painunut kasaan tai vetäytynyt sisään pulloon, koliikkia ehkäisevä venttiili voi olla tukossa tai juuttunut kiinni. Alla on lisätietoja ja ohjeita ongelman ratkaisemiseen.

Ensin on kuitenkin tärkeää tietää, mikä kyseessä oleva tutti on: Natural vai Natural Response.



Mikä Philips Avent -tutti minulla on? Uuden Natural Response -tutin tunnistaa seuraavista ominaisuuksista: Tutin päässä on viilto, ei reikää.

Viilto kiertyy pyörteinä terälehtimäiseen muotoon.

Pullossa on harmaa PHILIPS AVENT -logo.

Näet alla olevasta kuvasta, onko tutti tavallinen, Natural- vai uusi Natural Response -tutti. Näet alla olevasta kuvasta, onko tutti tavallinen, Natural- vai uusi Natural Response -tutti. Natural-tutin koliikkia ehkäisevän venttiilin sijainti ja korjaaminen Edellisessä Natural-tutin mallissa koliikkia ehkäisevä venttiili sijaitsee tutin tyvessä olevan numeron alapuolella. Natural-tuteissa on sivuilla kolme numeroa. Uudessa Natural Response -tutissa numeroita on vain yksi.



Puhdista tutit säännöllisesti, jotta koliikkia ehkäisevä venttiili ei tukkeudu. Pidä tutista kiinni venttiilin alapuolelta ja vedä tutin päästä lujasti siten, että venttiili avautuu.



Jos tutti painuu kasaan ruokinnan aikana, korjaa ongelma seuraavasti: Vedä tutti ulos pullosta puhtailla sormilla tai pihdeillä. Etsi venttiili, joka sijaitsee tutin tyveen painetun numeron alapuolella. Vedä tuttia sivusuunnassa ja varmista, että venttiili osoittaa tällöin ylöspäin. Vedä lujasti, kunnes näet venttiilin avautuvan. Kun venttiili on avautunut, voit jatkaa ruokintaa. Natural Response -tutin koliikkia ehkäisevän venttiilin sijainti ja korjaaminen Uudessa Natural Response -tutissa koliikkia ehkäisevä venttiili sijaitsee tutin tyvessä olevaa numeroa vastapäätä. Puhdista tutit säännöllisesti, jotta koliikkia ehkäisevä venttiili ei tukkeudu. Hiero venttiiliä varovasti puhtaiden sormien välissä, jotta se avautuu uudelleen. Älä vedä tutin päätä liian voimakkaasti, jotta se ei rikkoudu.