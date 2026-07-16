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Philips Avent Natural- tai Natural Response -tutti painuu kasaan

Jos tutti on painunut kasaan tai vetäytynyt sisään pulloon, koliikkia ehkäisevä venttiili voi olla tukossa tai juuttunut kiinni. Alla on lisätietoja ja ohjeita ongelman ratkaisemiseen.
Ensin on kuitenkin tärkeää tietää, mikä kyseessä oleva tutti on: Natural vai Natural Response.
 

Philips Avent -tutti ja kasaan painunut tutti

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71 , SCY906/11 , SCD838/13 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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