Sonicare-hammasharjassa on erilaisia harjaustiloja. Tilat voivat vaihdella hammasharjan mukaan.
Hammasharjan oletustila on Puhdistus. Tässä tilassa harjausaika on 2 minuuttia, ja se sopii päivittäiseen käyttöön. Muita harjaustiloja ovat:
|Tila
|Harjausaika
|Edut
|Puhdas
|2 minuuttia
|Tehokas päivittäinen puhdistus.
|Syväpuhdistus
|3 minuuttia
|Pidempi tila, joka lisää suun eri alueiden pesuaikaa ja varmistaa virkistävän syväpuhdistuksen.
|Deep Clean+
|2 minuuttia / 3 minuuttia
|Samankaltainen kuin Syväpuhdistus. Jos hammasharja on yhdistetty sovellukseen, tässä tilassa pesu kestää 2 minuuttia. Jos hammasharjaa ei ole yhdistetty, tässä tilassa pesu kestää 3 minuuttia.
|Valkaisu/Valkaisu+
|2 minuuttia 40 sekuntia
|Poistaa pintavärjäytymät ja kiillottaa etuhampaat valkoisempaa hymyä varten.
|Ikenien hoito
|3 minuuttia
|Täydellinen hampaiden ja ikenien puhdistukseen.
|Ikenien hyvinvointi
|3 minuuttia 20 sekuntia
|Pidempi tila, joka pidentää takahampaiden pesuaikaa ja parantaa ikenien terveyttä
|Herkkä
|2 minuuttia
|Pehmeä värinä puhdistaa herkät hampaat ja ikenet hellästi mutta tehokkaasti
|Kielen puhdistus
|20 sekuntia
|Puhdista kieli TongueCare-harjaspäällä.
|Kiillotus
|1 minuutti
|Hampaiden kiillottamiseen ja värin kirkastamiseen.
|Max Care
|3 minuuttia
|Pidempi tila, jossa yhdistyvät puhdistus- ja hierontatila – tehokasta päivittäistä puhdistusta ja lisätty ikenien hieronta.