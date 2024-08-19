    Mitkä ovat Sonicare-hammasharjani harjaustilat?

    Julkaistu 19.8.2024

    Sonicare-hammasharjassa on erilaisia harjaustiloja. Tilat voivat vaihdella hammasharjan mukaan.
    Hammasharjan oletustila on Puhdistus. Tässä tilassa harjausaika on 2 minuuttia, ja se sopii päivittäiseen käyttöön. Muita harjaustiloja ovat: 

     

    TilaHarjausaikaEdut
    Puhdas2 minuuttiaTehokas päivittäinen puhdistus.
    Syväpuhdistus3 minuuttiaPidempi tila, joka lisää suun eri alueiden pesuaikaa ja varmistaa virkistävän syväpuhdistuksen.
    Deep Clean+2 minuuttia / 3 minuuttiaSamankaltainen kuin Syväpuhdistus. Jos hammasharja on yhdistetty sovellukseen, tässä tilassa pesu kestää 2 minuuttia. Jos hammasharjaa ei ole yhdistetty, tässä tilassa pesu kestää 3 minuuttia.
    Valkaisu/Valkaisu+2 minuuttia 40 sekuntiaPoistaa pintavärjäytymät ja kiillottaa etuhampaat valkoisempaa hymyä varten.
    Ikenien hoito3 minuuttiaTäydellinen hampaiden ja ikenien puhdistukseen.
    Ikenien hyvinvointi3 minuuttia 20 sekuntiaPidempi tila, joka pidentää takahampaiden pesuaikaa ja parantaa ikenien terveyttä
    Herkkä2 minuuttiaPehmeä värinä puhdistaa herkät hampaat ja ikenet hellästi mutta tehokkaasti
    Kielen puhdistus20 sekuntiaPuhdista kieli TongueCare-harjaspäällä.
    Kiillotus1 minuuttiHampaiden kiillottamiseen ja värin kirkastamiseen.
    Max Care3 minuuttiaPidempi tila, jossa yhdistyvät puhdistus- ja hierontatila – tehokasta päivittäistä puhdistusta ja lisätty ikenien hieronta.


     

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:

    Yhteydenotto Philipsiin

    Autamme sinua mielellämme

