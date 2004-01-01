    Philipsin asiakastuki

    Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?

    Julkaistu 28. elokuuta 2024

    Sonicare-harjaspäitä on kolme erilaista. Hammasharjaasi sopiva harjaspää määräytyy hammasharjasi mallin mukaan.  

    • Kiinni napsautettava harjaspää on tavallinen harjaspää, joka sopii useimpiin ladattaviin Sonicare-hammasharjoihin. 

    • Vanhemmissa Essence-malleissamme on suurempi, kiinni kierrettävä harjaspää.
       

    • Philips One- ja Philips One for Kids -harjaspäät ovat yhteensopivia vain Philips One- ja Philips One for Kids -hammasharjojen kanssa. 

    Kiinni napsautettava harjaspää

    Sonicare – kiinni napsautettava harjaspää

    Kiinni kierrettävä harjaspää

    Sonicare – kiinni kierrettävä harjaspää

    Philips One -harjaspää

    Myös Philips One -harjaspäät kiinnitetään napsauttamalla. Niitä voi kuitenkin käyttää vain Philips One -hammasharjan kanssa. 
     
    Philips One -harjaspäät

    Smart-harjaspäät

    Smart-harjaspäät kertovat hammasharjallesi, mitä harjaspäätä käytät. Hammasharja valitsee sen perusteella optimaalisen tilan ja tehoasetuksen. Tunnistat Smart-harjaspään sen alaosassa olevasta Smart-kuvakkeesta. 
    Philips Smart -harjaspää

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 , HX7403/05 , HX7421/08 , HX7423/08 , HX7119/02 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7423/09 , HX9913/17 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7411/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7411/02 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX9918/89 , HY1200/26 , HY1200/25 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/88 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/43 , HX9992/44 , HY1100/04 , HY1100/02 , HY1100/01 , HX9911/09 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/57 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9911/13 , HX9611/21 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9924/03 , HX9924/43 , HX9954/53 , HX9924/13 , HX9944/03 , HX9192/01 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6311/07 , HX3120/01 , HX3110/00 , HX5350/02 , HX6014/35 , HX6023/05 , HX6311/02 , HX6002/40 , HX6381/02 , HX6014/33 , HX6021/02 , HX6013/02 , HX6023/02 , HX6011/02 , HX5551/02 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

