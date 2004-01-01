Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Julkaistu 28. elokuuta 2024
Sonicare-harjaspäitä on kolme erilaista. Hammasharjaasi sopiva harjaspää määräytyy hammasharjasi mallin mukaan.
Kiinni napsautettava harjaspää on tavallinen harjaspää, joka sopii useimpiin ladattaviin Sonicare-hammasharjoihin.
Vanhemmissa Essence-malleissamme on suurempi, kiinni kierrettävä harjaspää.
Philips One- ja Philips One for Kids -harjaspäät ovat yhteensopivia vain Philips One- ja Philips One for Kids -hammasharjojen kanssa.
Kiinni napsautettava harjaspää
Kiinni kierrettävä harjaspää
Philips One -harjaspää
Myös Philips One -harjaspäät kiinnitetään napsauttamalla. Niitä voi kuitenkin käyttää vain Philips One -hammasharjan kanssa.
Smart-harjaspäät
Smart-harjaspäät kertovat hammasharjallesi, mitä harjaspäätä käytät. Hammasharja valitsee sen perusteella optimaalisen tilan ja tehoasetuksen. Tunnistat Smart-harjaspään sen alaosassa olevasta Smart-kuvakkeesta.