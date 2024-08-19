Philips Sonicare -sähköhammasharjan symbolit kertovat hammasharjan asetuksista ja tilasta.
1 Tehoasetukset
2. SenseIQ (vain Prestige 9900)
3. Muistutus harjaspään vaihtamisesta
4. Akun merkkivalo
Mitä Sonicare-hammasharjan symbolit tarkoittavat?
Julkaistu 19.8.2024
Akun merkkivalo
Tämä symboli syttyy, kun hammasharjan akku on vähissä tai latautuu.
Muistutus harjaspään vaihtamisesta
Tämä symboli syttyy, kun harjaspää on vaihdettava. Se voi myös vilkkua, kun harjaamiseen käytetään liikaa painetta (joissakin malleissa).
Tehoasetukset
Valaistujen viivojen tai pisteiden määrä viittaa valittuun tehoasetukseen. Tehoasetuksella määritetään, kuinka voimakkaasti harjaspää värisee.
SenseIQ (vain Prestige 9900)
SenseIQ-kuvake syttyy, kun älykkäät ominaisuudet ovat käytössä harjauksen aikana. Se syttyy myös sen merkiksi, että asetukset on otettu käyttöön tai poistettu käytöstä.
Lisätietoja mallikohtaisista symboleista on käyttöoppaassa.
Lisätietoja mallikohtaisista symboleista on käyttöoppaassa.