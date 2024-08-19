Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Philipsin asiakastuki

    Mitä Sonicare-hammasharjan symbolit tarkoittavat?

    Julkaistu 19.8.2024
    Philips Sonicare -sähköhammasharjan symbolit kertovat hammasharjan asetuksista ja tilasta.

    Akun merkkivalo

    Tämä symboli syttyy, kun hammasharjan akku on vähissä tai latautuu.
    Muistutus harjaspään vaihtamisesta

    Tämä symboli syttyy, kun harjaspää on vaihdettava. Se voi myös vilkkua, kun harjaamiseen käytetään liikaa painetta (joissakin malleissa). 
    Tehoasetukset

    Valaistujen viivojen tai pisteiden määrä viittaa valittuun tehoasetukseen. Tehoasetuksella määritetään, kuinka voimakkaasti harjaspää värisee.
    SenseIQ (vain Prestige 9900)

    SenseIQ-kuvake syttyy, kun älykkäät ominaisuudet ovat käytössä harjauksen aikana. Se syttyy myös sen merkiksi, että asetukset on otettu käyttöön tai poistettu käytöstä.

    Lisätietoja mallikohtaisista symboleista on käyttöoppaassa. 
    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 , HX7421/08 , HX7401/07 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX7403/05 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX9913/18 , HX9911/89 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7108/03 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7101/01 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9924/43 , HX9924/03 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9924/13 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

    Usein kysytyt kysymykset

    Etsitkö jotain muuta?

    Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

    Asiakastuen kotisivu
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.