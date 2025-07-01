Miksi Philips Sonicare -sovellus tarvitsee käyttöoikeuksia
Philips Sonicare -sovellus pyytää oikeutta käyttää mobiililaitteen ominaisuuksia, kuten sijaintia tai yhteystietoja. Lue, miksi.
Philips Sonicare -sovellus saattaa pyytää oikeutta käyttää seuraavia:
Sijaintipalvelut
Henkilöllisyys
Kalenteri
Kontaktit
Puhelintoiminto
Mikrofoni
Sijaintipalvelujen käyttöoikeus sallii Philips Sonicare -sovelluksen vastaanottaa harjaustietoja automaattisesti. Philips Sonicare -sovellus ei tarvitse sijaintipalvelua toimiakseen. Sijaintietojasi käytetään kuitenkin lähimmän liikkeen etsintään tai asiakkaan ohjaamiseen maakohtaiseen asiakaspalveluun.
Tällä toiminnolla voit helpottaa käyttöä Google+- tai Facebook-tilisi kautta.
Tämän oikeuden ansiosta voit luoda kalenteritapahtuman hammaslääkärin tai suuhygienistin kanssa. Tätä pidetään luottamuksellisena tietona, ja sitä käytetään ainoastaan tapaamisten luontiin.
Yhteystietojen avulla voit jakaa harjaamisen edistymisraporttisi hammaslääkärin tai suuhygienistin kanssa yhteystietotoiminnolla. Tätä pidetään luottamuksellisena tietona, ja sitä käytetään ainoastaan yhteyden ottamiseen hammaslääkäriin tai suuhygienistiin.
Puhelimen oikeuksia tarvitaan suoraan soittamiseen Philipsin asiakaspalveluun.
Mikrofonin oikeuksia tarvitaan äänen toistamiseen sovelluksella. Mikrofonin oikeuksien avulla voit lisäksi avata sovelluksen virtuaaliavustajilla, kuten Sirillä tai Google Assistantilla. Philips Sonicare -sovellus ei tee tallenteita mikrofonilla.
Sonicare-sovellus: Lisätietoja on tietosuojakäytännössä, joka on nähtävissä kokonaisuudessaan täällä.
Sonicare For Kids -sovellus: Lisätietoja on tietosuojakäytännössä, joka on nähtävissä kokonaisuudessaan täällä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:HX7423/09 , HX7420/08 , HX7421/08 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›