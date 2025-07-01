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Philipsin asiakastuki

Miksi Philips Sonicare -sovellus tarvitsee käyttöoikeuksia

Philips Sonicare -sovellus pyytää oikeutta käyttää mobiililaitteen ominaisuuksia, kuten sijaintia tai yhteystietoja. Lue, miksi.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7423/09 , HX7420/08 , HX7421/08 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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