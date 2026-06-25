Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa £10 alennusta
30-day return
Asiakastuen kotisivu
Tarvitseeko Philips Airfryerin kattilan kumitulppa irrottaa?
Ei, sitä ei tarvitse irrottaa, koska se pitää Philips Airfryerin paistokorin paikallaan. Jos olet kadottanut sen, voit tilata uuden Philipsin verkkokaupasta tai ottaa yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HD9252/90R1 , HD9280/60R1 , HD9270/70R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Kaikki (24)
Laite (4)
Sovellukset (2)
Näyttö (1)
Melu (1)
Suorituskyky (2)
Miten saan HomeID-sovelluksen?
Voiko Philips Airfryerissa käyttää leivinpaperia tai alumiinifoliota?
Miten ja milloin Philips Airfryerissa käytetään öljyä?
Kuinka paljon ruokaa voin valmistaa Philips Airfryerilla?
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme
Etsitkö jotain muuta?
Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin