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Philipsin asiakastuki

Tarvitseeko Philips Airfryerin kattilan kumitulppa irrottaa?

Ei, sitä ei tarvitse irrottaa, koska se pitää Philips Airfryerin paistokorin paikallaan. Jos olet kadottanut sen, voit tilata uuden Philipsin verkkokaupasta tai ottaa yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Tarvitseeko Philips Airfryerin kattilan kumitulppa irrottaa?

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HD9252/90R1 , HD9280/60R1 , HD9270/70R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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