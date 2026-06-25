Philipsin asiakastuki Tarvitseeko Philips Airfryerin kattilan kumitulppa irrottaa?

Ei, sitä ei tarvitse irrottaa, koska se pitää Philips Airfryerin paistokorin paikallaan. Jos olet kadottanut sen, voit tilata uuden Philipsin verkkokaupasta tai ottaa yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Kumitulpan asettaminen paikalleen sen pudottua: Aseta kumitulppa kattilan yläosan reikään kärki edellä. Vedä tulpan kartiomaista kärkeä ulos yläosan pohjasta ja työnnä tulppaa samalla toisella kädellä sisään yläosan päältä, kunnes kärki on kokonaan vedetty reiän läpi. Katso myös seuraava video: Katso myös seuraava video: