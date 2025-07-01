Philipsin asiakastuki Miten peruutan OneBlade Club -rungon tilauksen?

OneBlade Club -tilaajat voivat halutessaan palauttaa OneBladen. Tilaajat voivat palauttaa OneBladen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Sinulle hyvitetään rungosta maksettu summa kokonaisuudessaan.



Voit peruuttaa rungon tilaussopimuksesi 30 päivän kuluttua kirjautumalla OneBlade Club -tilillesi. Tulevat maksut peruutetaan, kun Philips on vastaanottanut laitteen vähintään kaksi päivää ennen seuraavaa maksupäivää.



Voit tarkastella OneBlade Club -tilaustasi napsauttamalla asuinmaatasi alla:



Itävalta

Belgia

Tšekki

Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

Portugali

Romania

Espanja

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdysvallat



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Huomautus: Palautusprosessi on erilainen asiakkaille Tšekin tasavallassa ja Puolassa. Voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa noudattamalla palautusohjeita täällä.



Jos sinulla on vielä kysyttävää OneBlade Clubista, ota meihin yhteyttä.