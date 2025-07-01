Miten peruutan OneBlade Club -rungon tilauksen?

2 vuoden takuu
OneBlade Club -tilaajat voivat halutessaan palauttaa OneBladen. Tilaajat voivat palauttaa OneBladen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Sinulle hyvitetään rungosta maksettu summa kokonaisuudessaan.
Voit peruuttaa rungon tilaussopimuksesi 30 päivän kuluttua kirjautumalla OneBlade Club -tilillesi. Tulevat maksut peruutetaan, kun Philips on vastaanottanut laitteen vähintään kaksi päivää ennen seuraavaa maksupäivää.
Voit tarkastella OneBlade Club -tilaustasi napsauttamalla asuinmaatasi alla:
Itävalta
Belgia
Tšekki
Ranska
Saksa
Italia
Alankomaat
Portugali
Romania
Espanja
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat
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Huomautus: Palautusprosessi on erilainen asiakkaille Tšekin tasavallassa ja Puolassa. Voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa noudattamalla palautusohjeita täällä.
Jos sinulla on vielä kysyttävää OneBlade Clubista, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP4631/65 , QP4530/30 .