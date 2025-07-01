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Philipsin asiakastuki

Miten poistan Philips-tilini OneBlade-sovelluksessa?

Philips OneBlade -sovelluksen käyttäjät voivat poistaa Philips-tilinsä sovelluksen profiilin Tiedot (Data) -osiossa noudattamalla näytön ohjeita. 

Voit myös poistaa tilisi kirjautumalla Philips-sivustolle selaimessa ja valitsemalla profiiliosiossa Poista tili (Delete my account).

Poistomenetelmästä riippumatta tilisi poisto käsitellään 3 arkipäivän kuluessa. 

Huomaa, että kun poistat Philips-tilisi, poistat myös kaikki siihen liittyvät tiedot, kuten ajohistoriasi ja muut tiliin liitetyt tiedot, jotka poistetaan myös philips.com-sivustolta ja muista Philipsin sovelluksista.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP4631/65 , QP4530/30 .

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