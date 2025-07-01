Philipsin asiakastuki Miten poistan Philips-tilini OneBlade-sovelluksessa?

Philips OneBlade -sovelluksen käyttäjät voivat poistaa Philips-tilinsä sovelluksen profiilin Tiedot (Data) -osiossa noudattamalla näytön ohjeita.



Voit myös poistaa tilisi kirjautumalla Philips-sivustolle selaimessa ja valitsemalla profiiliosiossa Poista tili (Delete my account).



Poistomenetelmästä riippumatta tilisi poisto käsitellään 3 arkipäivän kuluessa.



Huomaa, että kun poistat Philips-tilisi, poistat myös kaikki siihen liittyvät tiedot, kuten ajohistoriasi ja muut tiliin liitetyt tiedot, jotka poistetaan myös philips.com-sivustolta ja muista Philipsin sovelluksista.