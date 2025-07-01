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Philipsin asiakastuki

Voinko hallita OneBlade Club -tilaustani Philips OneBlade -sovelluksessa?

Voit tarkastella OneBlade Club -tilaustasi Philips OneBlade -sovelluksessa. Jos haluat hallita tilausta tai muuttaa sitä, sinut ohjataan sovelluksesta OneBlade Club -verkkosivulle. 


Voit tarkastella OneBlade Club -tilaustasi myös kirjautumalla sisään ja napsauttamalla asuinmaatasi:

Itävalta
Belgia
Tšekki
Ranska
Saksa
Italia
Alankomaat
Portugali
Romania
Espanja
Ruotsi
Iso-Britannia
Yhdysvallat

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Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP4631/65 , QP4530/30 .

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