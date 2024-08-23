Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?
Julkaistu 23.8.2024
Sonicare-hammasharja mittaa harjauspainetta suojatakseen ikeniäsi ja hampaitasi. Jos painat liian voimakkaasti, rungon värinä muuttuu. Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä noudattamalla seuraavia ohjeita.
Aseta hammasharja laturiin.
Paina ja pidä tilan-/tehonvalintapainiketta painettuna ja paina virtapainiketta kahdesti, kun laite on laturissa. Kuulet kaksi merkkiääntä, kun toiminto otetaan käyttöön.
Poista paineanturi käytöstä pitämällä tilan-/tehonvalintapainiketta painettuna ja painamalla virtapainiketta kahdesti, kun laite on laturissa. Kuulet yhden merkkiäänen, kun toiminto poistetaan käytöstä.
DiamondClean-hammasharjat
DiamondClean Smart -hammasharjat eroavat hieman edellä mainitusta menetelmästä.
Paina ja pidä tilan-/tehonvalintapainiketta (alempi painike) painettuna.
Pidä tilan-/tehonvalintapainiketta painettuna ja paina virtapainiketta (ylempi painike) kaksi kertaa.
Vapauta tilan-/tehonvalintapainike. Jos hammasharjan alaosassa oleva akun merkkivalo välähtää kaksi kertaa ja kuulet kaksi äänimerkkiä, toiminto on otettu käyttöön. Jos poistat toiminnon käytöstä toistamalla edellä kuvatut vaiheet, akun merkkivalo välähtää kerran ja äänimerkki kuuluu kerran.