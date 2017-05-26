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Tuotanto lopetettu

CD Soundmachine -soitin

AZ215C/12

4

| (14) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Nauti musiikistasi kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

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Nauti musiikistasi kaikkialla

  • Vaaleanpunainen

  • 3 W

  • Digitaalinen viritys

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

FM-stereoviritin

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka tukevat monia markkinoilla olevia levytyyppejä. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyille voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikilla CD-soittimilla. CD-RW-levyille voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niitä voi toistaa vain yhteensopivilla CD-soittimilla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

14

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

26/05/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra liten och smidig

Bra och smidig. Lätt att använda och bra ljud. Fungerar helt OK.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Edut

Great reception

Haitat

Nothing

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine

Käyttöpäivä 2019-05-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine

Käyttöpäivä 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215R CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215R CD Soundmachine

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