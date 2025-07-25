Kätevää ihokarvojen ajoa

Series 5000 -mallisto leikkaa karvat tehokkaasti, mutta on silti hellävarainen ihollesi. Voit ajella karvat rinnasta, selästä ja muilta hankalilta alueilta ihoa suojaavalla järjestelmällä tai trimmata ne 3, 5 tai 7 mm:n trimmauskamman avulla.