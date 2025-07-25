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  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa
  • Kätevää ihokarvojen ajoa

Tuotanto lopetettu

Bodygroom Series 5000Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

BG5020/15

4.2
| (632) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Kätevää ihokarvojen ajoa
Series 5000 -mallisto leikkaa karvat tehokkaasti, mutta on silti hellävarainen ihollesi. Voit ajella karvat rinnasta, selästä ja muilta hankalilta alueilta ihoa suojaavalla järjestelmällä tai trimmata ne 3, 5 tai 7 mm:n trimmauskamman avulla.
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Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Pitkä lisäosa selän ajeluun

Kätevää ihokarvojen ajoa

  • 3 ohjauskampaa (3, 5 ja 7 mm)

  • 3 trimmauskampaa (3, 5 ja 7 mm)

  • 60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

  • Lisäosa selän ajeluun

Yksi laite koko vartalon trimmaukseen

Yksi laite koko vartalon trimmaukseen

Nyt voit ajella kaikki karvat kaulan alapuolisilta alueilta samalla laitteella. Philipsin miehille suunniteltu kokovartalotrimmeri leikkaa karvat kolmeen eri pituuteen selästä, hartioista, rintakehästä, vatsasta, kainaloista, käsivarsista, nivusista ja jaloista.

Vaikeasti saavutettavat paikat kuntoon selälle tarkoitetulla lisäosalla

Vaikeasti saavutettavat paikat kuntoon selälle tarkoitetulla lisäosalla

Ajele selkä kätevästi. Tämä lisäosa on suunniteltu erityisesti selän ajelua varten.

Miellyttävä ja turvallinen käyttää herkällä iholla

Miellyttävä ja turvallinen käyttää herkällä iholla

Ajopäässä on patentoidut pyöristetyt kärjet ja hypoallergeeninen teräverkko, joka suojaa ihoa haavoilta ja naarmuilta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

632

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

25/07/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen tuote, suosittelen kaikille, jotka sellaista tarvitsevat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Edut

Når överallt. Bra batteritid

Haitat

Inga än så länge

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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  1. Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024. 