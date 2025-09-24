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Bodygroom Series 5000 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle
Tuotanto lopetettu
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BG5020/15
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Vaihtoajopää
Bodygroom Series 3000 & 5000Ohjauskampa 5 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Ohjauskampa 7 mm
Bodygroom series 3000/5000Selkäkarvojenajo-osa
ShaversPuhdistusharja
Bodygroom replacement foilVaihtoteräverkko
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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