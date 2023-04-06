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StyleCare Prestige Auto Curler -kiharrin
Tuotanto lopetettu
Tuki
BHB876/00
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Pikaopas
Käyttöopas
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Voiko Philips-kiharrinta käyttää lyhyisiin hiuksiin?
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Vahingoittaako suoristaminen hiuksia?
Voiko Philips-hiustenmuotoilijan johdon kiertää sen ympärille käytön jälkeen?
Mihin suuntaan kiharran hiuksia Philips-kihartimella?
Miten voin puhdistaa Philips-hiustenmuotoilijan?
StyleCare PrestigePuhdistustyökalu
Philips-automaattikihartimesta ei kuulu äänimerkkejä
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