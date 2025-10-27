2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Täydelliset kiharat joka kerta
Sekä suuret että pienet kiharat
Keraaminen keratiini suojaa hiuksia
Älykkäät kiharrinsuojat
Älykäs kiharrinjärjestelmämme takaa laadukkaan käyttökokemuksen. Innovatiivisessa järjestelmässä on monia huippuominaisuuksia. Voit luoda kauniit ja kestävät kiharat yhdellä kosketuksella automaattisesti kääntyvien älykkäiden kiharrinsuojien ansiosta. Ne kihartavat jokaisen hiussuortuvan ammattilaisen tavoin ja hoitavat hiuksiasi samalla. Kätevän kiharatehostustekniikan avulla Auto Curler saa aikaan kestävän lopputuloksen lempeämmällä lämpötilalla. Laitteessa on pitkä kiharrinosa, kätevä pystysuuntainen kahva ja avoin rakenne, joka mukailee hiuksiasi luonnollisesti, joten hiusten muotoilu on vaivatonta.
Auto Curler -kihartimessa on 113 % enemmän kiharruspinta-alaa*, joten voit muotoilla kaksi kertaa enemmän hiuksia yhdellä kerralla. Täydelliset kiharat on nyt helppo saada nopeasti.
Auto Curler -kiharrinta pidellään luonnollisessa pystyasennossa, joten sinun on helppo muotoilla tasaiset kiharat koko hiuksiin. Käyttöpainikkeet on sijoitettu kahvaan, joten voit käyttää niitä intuitiivisesti. Kiharruskammion kaarevan, feminiinisen muotoilun ansiosta kihartaminen on miellyttävää myös päänahan läheisyydessä.
4.5
5:stä
399
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Enose
27/10/2025
Sverige
Älskar den
Har haft den i flera år och älskar den. Har den med mig vart jag än åker . Fina och snabba lockar som håller flera dagar. Fantastisk 👍 bra . Jag har rekommenderat hela familjen och bekanta,
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Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång
Iarheiress
27/12/2022
Sverige
Vahvistettu ostaja
Highly Recommended
Inlove this hair curler, it last very long and u can style your hair different ways it is really perfect. I really recommended this product.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler
Anna88
03/12/2019
Sverige
Fantastisk produkt!
En helt magiskt bra locktång som ger vackra lockar på ett enkelt och väldigt smidigt sätt! Nu är det slut på brända fingrar och trassel med hår på bakhuvud. Vackra lockar som håller i flera dagar. Jag rekommenderar denna locktång varmt!
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Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång
Philips HPS940 -malliin verrattuna