StyleCare Prestige

Älykäs kiharrusjärjestelmä

Automaattikiharrin on hyvä valinta, kun haluat symmetriset ja kauniit kiharat joutumatta näkemään itse niin paljon vaivaa kihartimen kanssa. Philips ProCare Auto Curler kiertää hiukset automaattisesti kuumennetun kiharrinosan ympärille, luo täydelliset kiharat ja vapauttaa kiharan valitsemasi kiharrusajan ja lämpötilan mukaisesti. Mitä pidempi kiharrusaika, sitä tiukemmat kiharat. Tämä malli on päivitetty versio Philipsin aiemmasta ProCare Auto Curler -automaattikihartimesta ja se luo tehokkaasti kiharoita entistä alhaisemmalla lämpötila-asetuksella. Hiukset kihartava kuumennettu kiharrinosa on pidempi, joten voit kihartaa suurempia hiussuortuvia jokaiseen kiharaan.