StyleCare Prestige

Älykkäällä kiharrinjärjestelmällä laadukas käyttökokemus

Älykäs kiharrinjärjestelmämme takaa laadukkaan käyttökokemuksen. Innovatiivisessa järjestelmässä on monia huippuominaisuuksia. Voit luoda kauniit ja kestävät kiharat yhdellä kosketuksella automaattisesti kääntyvien älykkäiden kiharrinsuojien ansiosta. Ne kihartavat jokaisen hiussuortuvan ammattilaisen tavoin ja hoitavat hiuksiasi samalla. Kätevän kiharatehostustekniikan avulla Auto Curler saa aikaan kestävän lopputuloksen lempeämmällä lämpötilalla. Laitteessa on pitkä kiharrinosa, kätevä pystysuuntainen kahva ja avoin rakenne, joka mukailee hiuksiasi luonnollisesti, joten hiusten muotoilu on vaivatonta.