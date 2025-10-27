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  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
  • Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti

Tuotanto lopetettu

StyleCare PrestigeAuto Curler -kiharrin

BHB876/00

4.5
| (399) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti
Philips StyleCare Auto Curler -automaattikiharrin kihartaa hiuksiin täydelliset kiharat joka kerta! Innovatiivinen ja älykäs kiharrustoiminto kiertää hiukset automaattisesti kuumennetun kiharrinosan ympärille ja luo täydelliset kiharat joka kerta. Philips Auto Curler -kihartimella on helppo luoda glamouria arkeen! Tämä malli voi kihartaa suurempia hiussuortuvia kerralla – peräti kaksi kertaa enemmän hiuksia kerralla* aiempaan malliin verrattuna.
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StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Kunnostettu Auto Curler -kiharrin

BHB876/00R1

Ottaa enemmän hiuksia kerralla kuin aiemmin*

Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti

  • Täydelliset kiharat joka kerta

  • Sekä suuret että pienet kiharat

  • Keraaminen keratiini suojaa hiuksia

  • Älykkäät kiharrinsuojat

Älykkäällä kiharrinjärjestelmällä laadukas käyttökokemus

Älykkäällä kiharrinjärjestelmällä laadukas käyttökokemus

Älykäs kiharrinjärjestelmämme takaa laadukkaan käyttökokemuksen. Innovatiivisessa järjestelmässä on monia huippuominaisuuksia. Voit luoda kauniit ja kestävät kiharat yhdellä kosketuksella automaattisesti kääntyvien älykkäiden kiharrinsuojien ansiosta. Ne kihartavat jokaisen hiussuortuvan ammattilaisen tavoin ja hoitavat hiuksiasi samalla. Kätevän kiharatehostustekniikan avulla Auto Curler saa aikaan kestävän lopputuloksen lempeämmällä lämpötilalla. Laitteessa on pitkä kiharrinosa, kätevä pystysuuntainen kahva ja avoin rakenne, joka mukailee hiuksiasi luonnollisesti, joten hiusten muotoilu on vaivatonta.

Pitkällä kiharrinosalla muotoilet kaksi kertaa enemmän hiuksia yhdellä kerralla

Pitkällä kiharrinosalla muotoilet kaksi kertaa enemmän hiuksia yhdellä kerralla

Auto Curler -kihartimessa on 113 % enemmän kiharruspinta-alaa*, joten voit muotoilla kaksi kertaa enemmän hiuksia yhdellä kerralla. Täydelliset kiharat on nyt helppo saada nopeasti.

Helppokäyttöinen pystysuuntainen kahva

Auto Curler -kiharrinta pidellään luonnollisessa pystyasennossa, joten sinun on helppo muotoilla tasaiset kiharat koko hiuksiin. Käyttöpainikkeet on sijoitettu kahvaan, joten voit käyttää niitä intuitiivisesti. Kiharruskammion kaarevan, feminiinisen muotoilun ansiosta kihartaminen on miellyttävää myös päänahan läheisyydessä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

399

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

27/10/2025

Sverige

Sverige

Älskar den

Har haft den i flera år och älskar den. Har den med mig vart jag än åker . Fina och snabba lockar som håller flera dagar. Fantastisk 👍 bra . Jag har rekommenderat hela familjen och bekanta,

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

27/12/2022

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Highly Recommended

Inlove this hair curler, it last very long and u can style your hair different ways it is really perfect. I really recommended this product.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

03/12/2019

Sverige

Sverige

Fantastisk produkt!

En helt magiskt bra locktång som ger vackra lockar på ett enkelt och väldigt smidigt sätt! Nu är det slut på brända fingrar och trassel med hår på bakhuvud. Vackra lockar som håller i flera dagar. Jag rekommenderar denna locktång varmt!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

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  1. Philips HPS940 -malliin verrattuna