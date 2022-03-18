StyleCare Prestige Puhdistustyökalu
Kiharruskammion puhdistustyökalun vaihtokappale
Philipsin AutoCurlerille tehdyllä kiharruskammion puhdistustyökalulla varmistat, että kihartimeen ei jää irtohiuksia, pölyä tai epäpuhtauksia. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Valitse maksutapa
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa
Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:
tuotetta löytyi haulle Tuotteita ei löytynyt haulle
Kiharruskammion puhdistustyökalun vaihtokappale
Tarkista yhteensopivuus alta
- StyleCare Prestige
- Auto Curler -kiharrin
- Musta
Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.
Tekniset tiedot
-
Vaihdettava osa
- Sopii hiustenhoitotuotteisiin
-
BHB876/00
Viimeksi katsotut tuotteet
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.