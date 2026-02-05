TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Epilator Series 9000 Johdoton epilaattori, märkä- ja kuiva-ajoon

Tuki

Epilator Series 9000Johdoton epilaattori, märkä- ja kuiva-ajoon

BRE719/00

Epilator Series 9000 Johdoton epilaattori, märkä- ja kuiva-ajoon

Siirry kauppaan

Ota kaikki irti tuotteestasi

  • Epilointipakkauksen käyttö – Kattavat ohjeet
    Epilointipakkauksen käyttö – Kattavat ohjeet
  • Valmistelut – Karvanpoistorutiiniin valmistautuminen
    Valmistelut – Karvanpoistorutiiniin valmistautuminen
  • Tehokkaan epiloinnin perusteet
    Tehokkaan epiloinnin perusteet
  • Epilointipakkauksen hoitaminen
    Epilointipakkauksen hoitaminen

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • PDF tiedosto, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 4.9 MB
  • 17 December 2025

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet

Vianmääritys

Takuu ja huolto

Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus

Huolto ja vaihto

Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote

Takuu

Tuotteiden takuukäytännöt

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme