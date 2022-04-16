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SatinShave Advanced Sähköinen ladyshaver Wet and Dry
Tuotanto lopetettu
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BRL130/00
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Milloin ladyshaverin teräverkko on vaihdettava?
Voiko Philips-ladyshaveria käyttää suihkussa tai kylvyssä?
Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Onko teräverkon käyttö turvallista koko vartalolla?
EpilatorTrimmausosa
Lady Shaver Series 8000USB-kaapeli
Pussi
Ohjauskampa
USB-kaapeli
Teräosa
Pinsetit
HQ87-USB-sovitin
Philips-ladyshaver ei lataudu
Philips-ladyshaver ei toimi
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