Sileä iho hellävaraisesti

Tunne sileä ajelutulos kaikkialla kehossasi. Kätevä ja helppokäyttöinen Philips Lady Shaver Series 6000 -karvojenpoistolaite sopii hyvin herkille kehonalueille ja tarjoaa vaivatonta sileyttä huolehtien samalla herkästä ihostasi.