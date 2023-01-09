CP2008/02
Lady Shave -ajopään vaihtokappale
Tässä Philips Lady Shave -ajopäässä on teräverkko ja teräyksikkö. Ajopää napsautetaan kiinni Ladyshave-laitteen runkoon. Vaihtamalla kadonneet, kuluneet tai vaurioituneet osat pidät laitteesi tehokkaana pidempään.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Vaihdettavat osat
