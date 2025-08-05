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Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer
Tuotanto lopetettu
Tuki
BT5775/15
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Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (2)
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Beard Trimmer SeriesSäädettävä ohjauskampa parralle 0,4–10 mm
Beard Trimmer SeriesKarvankerääjä
Beard Trimmer SeriesSäädettävä ohjauskampa parralle 10,4–20 mm
Beard Trimmer SeriesPussi
Shaver series 3000Pussi
USB-kaapeli
Beardtrimmer series 5000Tarkkuustrimmeri
Terä
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä