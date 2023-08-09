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  • Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä
  • Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä
  • Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä
  • Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä
  • Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä
  • Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä
  • Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä
  • Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä

QuickClean-kapselikotelo

CC12/50

3.8
| (67) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä
Kun käytät QuickClean-kapselia jokaisen käyttökerran jälkeen, parranajokoneesi säilyy uudenveroisena ja poistaa tehokkaasti leikattuja karvoja. Kapselipuhdistuksen jälkeen parranajokone on 10 kertaa puhtaampi kuin pelkän vesipuhdistuksen jälkeen.
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Lisää lisävarusteita

Tätä tuotetta

QuickClean-kapselikotelo

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Puhdistaa 10 kertaa tehokkaammin kuin vesi*

Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä

  • Kaksoispakkaus

  • Jopa 6 kk hygieenistä parranajoa

  • Yhteensopiva QuickClean-kapselin kanssa

Voitelee parranajokoneen ja ylläpitää sen suorituskykyä

Voitelee parranajokoneen ja ylläpitää sen suorituskykyä

Aktiivinen voitelu suojaa ajopäitä kitkalta ja kulumiselta ja pitää parranajokoneen parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa pidempään.

Raikas tuoksu takaa, että parranajo myös tuntuu puhtaalta

Raikas tuoksu takaa, että parranajo myös tuntuu puhtaalta

Puhdistuskotelon raikkaan tuoksuinen hajuste takaa, että parranajo tuntuu puhtaalta

Täysin alkoholiton

Täysin alkoholiton

Täysin alkoholiton, ihoystävällinen puhdistusneste vähentää ihoärsytystä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

67

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

09/08/2023

Sverige

Sverige

Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt

Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.

Edut

Snabbt och enkelt.

Haitat

Inga än så länge.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CC13/50 Quick Clean Pod-patron

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CC13/50 Quick Clean Pod-patron

14/06/2022

Norge

Norge

God rensevæske

Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.

Edut

Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.

Haitat

Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CC12/50 Quick Clean Pod-kassett

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CC12/50 Quick Clean Pod-kassett

07/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant blade cleaning concept

Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.

Edut

Fantastic

Haitat

Getting hold of wash cartridges for 9000i razor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu kolmannen osapuolen testausyrityksen testituloksiin laboratorio-olosuhteissa. 1 minuutin käytön jälkeen kotelo estää tehokkaasti Staphylococcus aureus- ja Candida albicans -bakteerien kasvua. Staphylococcus aureus -bakteerin estotehokkuus on 99,9 %