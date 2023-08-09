I have used many different Philips shaver & overctime I’ve noticed them getting better & better Until now the new i9000 prestige is absolutely the best hands down it’s as close as a razer blade & the Amount I save in razer blades u could buy this shaver twice over i know there’s bits u have to buy for it like cleaning pods & nee Shaving heads every two years but it’s not essential to buy them just look after ur shaver & it Will look after you so as h can tell im well pleased with my shaver it’s well worth the £750 it costs as I bought the one that comes with the UV light that cleans it 99.9 % of germs & charges It the charger unit that cleans it lasts for a long time I’m getting 10-15 charges out of it & it Cleans it with the UV light at the same time & the app u can get for it tell everything u need to know like pressure & motion & a lot more so well worth getting this package deal & i Only paid £250 for mine as I bought it if someone that got it as a gift but doesn’t like electric shavers so I got it off him for £250 so saved £500 so that’s why I’m so pleased with it i strongly recommend it to anyone & id Recommend buying the full package for £750 as u get all u need in accessories like the unit that charges & cleans It with UV light & charges It & u Get the cleaning pod with pods with it & there easy To buy i know this is a long review but I wanted to tell u all about it but there’s just too much to tell you everything but all I can do as say is it’s brilliant & I'd definitely recommend this to everyone that likes a quick close shave as close as a razer specially when u wet shave with shaving gel so u can buy this with confidence