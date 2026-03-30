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  • Laitteen lataamiseen tarkoitettu USB-kaapeli
  • Laitteen lataamiseen tarkoitettu USB-kaapeli

Uusi

Natural Care HandsfreeWearableUSB-johto

CP2416/01

Laitteen lataamiseen tarkoitettu USB-kaapeli
Puettava pumppu on helppo ladata USB-kaapelilla. Sopii ainoastaan sähkökäyttöiseen puettavaan Philips Avent -rintapumppuun. Käytä virtalähdettä, jossa on USB-C-portti ja vähintään 5 W:n teho (5 V / 1 A).
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Laitteen lataamiseen tarkoitettu USB-kaapeli

  • Valkoinen

  • Sähkökäyttöiset yhden ja kahden rinnan rintapumput

  • Yhteensopiva vain USB-ladattavien laitteiden kanssa

  • Johdon pituus: 1 m

  • Päässä Type-C-kaapeliliitäntä

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