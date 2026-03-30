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Natural Care HandsfreeWearable USB-johto
Uusi
CP2416/01
Valkoinen
Sähkökäyttöiset yhden ja kahden rinnan rintapumput
Yhteensopiva vain USB-ladattavien laitteiden kanssa
Johdon pituus: 1 m
Päässä Type-C-kaapeliliitäntä
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