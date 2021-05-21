2 vuoden takuu
EP2224/40
2 juomaa
Klassinen maidonvaahdotin
Kashmirinharmaa
Kosketusnäyttö
Klassinen maidonvaahdotin muodostaa höyryä, jotta voit helposti valmistaa silkinsileää maitovaahtoa cappuccinoosi. Vain kahdesta osasta koostuva klassinen maidonvaahdotin on myös helppo puhdistaa.
Vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin vastustamaton maku ja tuoksu yhdellä painalluksella. Intuitiivisella kosketusnäytöllä voit valita suosikkikahvisi helposti.
Voit säätää juoman vahvuutta ja määrää Oma kahvini -valikon avulla. Valitse itsellesi sopivimmat asetukset kolmesta eri vaihtoehdosta.
3.5
5:stä
17
Arviot
21/05/2021
Portugal
Philipsin työntekijä
Vahvistettu ostaja
muito bom
[Employee of philipsglobal] maquina otima para ter em casa com 2 opções café em grão ou moído
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Dfs21
17/03/2021
Portugal
Vahvistettu ostaja
Tudo impecável
Muito boa máquina, algo demorado a limpeza do grupo central mas muito bom produto! Estou satisfeito
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
FIMAG
09/05/2020
Portugal
Excelente Máquina!
Maquina robusta,que proporciona tiragem de café de excelente qualidade! Não podia estar mais satisfeito com o equipamento
Edut
Qualidade do café. Facilidade de funcionamento! Maquina robusta e com design interessante
Haitat
Dimensoes do equipamento. Capacidade de armazenagem do grao
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.
Lämpötila 70–82 °C
ei sisälly pakkauksen sisältöön