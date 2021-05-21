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  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista

Series 2200Täysautomaattiset espressokeittimet

EP2224/40

3.5
| (17) Arviot
2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
Nauti vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin herkullisesta mausta ja tuoksusta. Älykkään suodatusjärjestelmän ansiosta kahvi on juuri oikean lämpöistä. Klassisella maidonvaahdottimella valmistat silkinsileän cappuccinon tai latte macchiaton helposti.
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Intuitiivinen kosketusnäyttö

2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista

  • 2 juomaa

  • Klassinen maidonvaahdotin

  • Kashmirinharmaa

  • Kosketusnäyttö

Herkullinen maitovaahto perinteisellä vaahdottimella

Herkullinen maitovaahto perinteisellä vaahdottimella

Klassinen maidonvaahdotin muodostaa höyryä, jotta voit helposti valmistaa silkinsileää maitovaahtoa cappuccinoosi. Vain kahdesta osasta koostuva klassinen maidonvaahdotin on myös helppo puhdistaa.

Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella kosketusnäytöllä

Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella kosketusnäytöllä

Vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin vastustamaton maku ja tuoksu yhdellä painalluksella. Intuitiivisella kosketusnäytöllä voit valita suosikkikahvisi helposti.

Kahvin vahvuuden ja määrän säätäminen Oma kahvini -valikon avulla

Kahvin vahvuuden ja määrän säätäminen Oma kahvini -valikon avulla

Voit säätää juoman vahvuutta ja määrää Oma kahvini -valikon avulla. Valitse itsellesi sopivimmat asetukset kolmesta eri vaihtoehdosta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

17

Arviot

21/05/2021

Portugal

Portugal

Philipsin työntekijä

Vahvistettu ostaja

muito bom

[Employee of philipsglobal] maquina otima para ter em casa com 2 opções café em grão ou moído

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

17/03/2021

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Tudo impecável

Muito boa máquina, algo demorado a limpeza do grupo central mas muito bom produto! Estou satisfeito

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

09/05/2020

Portugal

Portugal

Excelente Máquina!

Maquina robusta,que proporciona tiragem de café de excelente qualidade! Não podia estar mais satisfeito com o equipamento

Edut

Qualidade do café. Facilidade de funcionamento! Maquina robusta e com design interessante

Haitat

Dimensoes do equipamento. Capacidade de armazenagem do grao

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.

  2. Lämpötila 70–82 °C

  3. ei sisälly pakkauksen sisältöön