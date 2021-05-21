2 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista

Nauti vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin herkullisesta mausta ja tuoksusta. Älykkään suodatusjärjestelmän ansiosta kahvi on juuri oikean lämpöistä. Klassisella maidonvaahdottimella valmistat silkinsileän cappuccinon tai latte macchiaton helposti.