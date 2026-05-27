TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Series 2200 Täysautomaattiset espressokeittimet

Tuki

Series 2200Täysautomaattiset espressokeittimet

EP2224/40

Series 2200 Täysautomaattiset espressokeittimet

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

EP0810 EP0820 EP0824 EP1220 EP1221 EP1222 EP1223 EP1224 EP2220 EP2221 EP2223 EP2224 EP2225 EP2320 EP3221 EP3226 Quick Start Guide

  • PDF tiedosto
  • 27 May 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF tiedosto, 636.8 kB
  • 24 March 2026

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet

Vianmääritys

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme