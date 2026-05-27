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Series 2200 Täysautomaattiset espressokeittimet
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EP2224/40
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EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (5)
Voiko Philips Espresso -keittimessä käyttää erilaista suodatinta?
Philips-espressokeittimen puhdistus ja huolto
Kuinka käytän Philips-kahvirasvanpoistotabletteja?
Miten teen Philips-espressokeittimen kalkinpoiston?
Miten Philips-espressokeitin voidellaan?
Milk TwisterMaidonvaahdotin
Esijauhetun kahvin säiliön kansi
Täysautomaattinen espressokeitinSuodatinyksikkö
Vesisäiliö
Täysautomaattinen espressokeitinValumisastia
Kahvijauhelokeron etukansi
Kahvipapusäiliön kansi
Täysautomaattinen espressokeitinKahvijauhesäiliö
Philips EP SeriesKlassinen maidonvaahdotin
Täysautomaattinen espressokeitinMetallinen valumisastian suojus
Espressokeittimen kalkinpoistoaine
Puhdistusharja
Pieni vedensuodatin
Philips Espresso -keittimen valumisastia täyttyy nopeasti
Philips Espresso -keittimen kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa
Philips-espressokeittimeni ei vaahdota maitoa kunnolla
Philips-espressokeittimen varoitusvalo ei sammu
Philips-espressokeitin pyytää kalkinpoistoa AquaClean-suodattimen asentamisen jälkeen
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