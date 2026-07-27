2 vuoden takuu
EP2236/40
Kolme juomaa
LatteGo
Hopea ja musta
Kosketusnäyttö
Hemmottele itseäsi suosikkikahvijuomillasi. Täysin automaattinen espressokeitin valmistaa espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.
Kun vaihdat suodattimen aina ajallaan, voit nauttia kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa 5 000 kupillisen*** verran ilman kalkinpoistoa.
Uuttoryhmä on jokaisen täysautomaattisen kahvinkeittimen sydän, ja se on puhdistettava säännöllisesti. Irrotettavan uutoryhmän ansiosta voit puhdistaa sen perusteellisesti vedellä huuhtelemalla.
Arviot
Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito) täysautomaattisia espressokeittimiä (2018).
Lämpötila 70–82 °C.
Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.
ei sisälly pakkauksen sisältöön