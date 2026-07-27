TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • 3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
  • 3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista

Series 2200Täysautomaattiset espressokeittimet

EP2236/40

3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista
Valmista esimerkiksi espressoa, tavallista kahvia ja cappuccinoa helposti yhdellä painalluksella. LatteGo lisää kahvijuomien pinnalle silkinsileän maitovaahtokerroksen. Laite on helppo ottaa käyttöön, ja se voidaan puhdistaa jopa 15 sekunnissa*.
Näytä kaikki edut

LatteGo – kaikkien aikojen nopein maitojärjestelmän puhdistus*

3 herkullista kahvijuomaa kätevästi vastajauhetuista pavuista

  • Kolme juomaa

  • LatteGo

  • Hopea ja musta

  • Kosketusnäyttö

Kolme helposti valittavaa kahvijuomavaihtoehtoa

Kolme helposti valittavaa kahvijuomavaihtoehtoa

Hemmottele itseäsi suosikkikahvijuomillasi. Täysin automaattinen espressokeitin valmistaa espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia*** ilman kalkinpoistoa

AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia*** ilman kalkinpoistoa

Kun vaihdat suodattimen aina ajallaan, voit nauttia kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa 5 000 kupillisen*** verran ilman kalkinpoistoa.

Helppo puhdistaa täysin irrotettavan uuttoryhmän ansiosta

Helppo puhdistaa täysin irrotettavan uuttoryhmän ansiosta

Uuttoryhmä on jokaisen täysautomaattisen kahvinkeittimen sydän, ja se on puhdistettava säännöllisesti. Irrotettavan uutoryhmän ansiosta voit puhdistaa sen perusteellisesti vedellä huuhtelemalla.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito) täysautomaattisia espressokeittimiä (2018).

  2. Lämpötila 70–82 °C.

  3. Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.

  4. ei sisälly pakkauksen sisältöön