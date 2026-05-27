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Series 2200 Täysautomaattiset espressokeittimet
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EP2236/40
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EP2231
EP2232
EP2235
EP2236
EP3241
EP3242
EP3243
EP3246
EP3249
Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (6)
Voiko Philips Espresso -keittimessä käyttää erilaista suodatinta?
Juoman koon säätäminen Philips-espressokeittimessä
Philips-espressokeittimen puhdistus ja huolto
Kuinka käytän Philips-kahvirasvanpoistotabletteja?
Miten teen Philips-espressokeittimen kalkinpoiston?
Miten Philips-espressokeitin voidellaan?
Milk TwisterMaidonvaahdotin
Esijauhetun kahvin säiliön kansi
Täysautomaattinen espressokeitinSuodatinyksikkö
Täysautomaattinen espressokeitinValumisastia
Täysautomaattinen espressokeitinKahvijauhelokeron etukansi
Kahvipapusäiliön kansi
Täysautomaattinen espressokeitinKahvijauhesäiliö
Täysautomaattinen espressokeitinVesisäiliö
Täysautomaattinen espressokeitinMetallinen valumisastian suojus
Espressokeittimen kalkinpoistoaine
Puhdistusharja
Philips Espresso -keittimen valumisastia täyttyy nopeasti
Philips Espresso -keittimen kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa
Philips-espressokeittimeni ei vaahdota maitoa kunnolla
Philips-espressokeittimen varoitusvalo ei sammu
Philips-espressokeitin pyytää kalkinpoistoa AquaClean-suodattimen asentamisen jälkeen
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