2 vuoden takuu
Kunnostettu
12 herkullista kahvijuomaa vastajauhetuista pavuista helposti
Valmista esimerkiksi espressoa, tavallista kahvia, cappuccinoa ja latte macchiatoa helposti yhdellä painalluksella. LatteGo lisää kahvijuomien pinnalle silkinsileän maitovaahtokerroksen. Laite on helppo ottaa käyttöön, ja se voidaan puhdistaa jopa 15 sekunnissa*.
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
12 juomaa
LatteGo-maidonvaahdotin
Kromi
TFT-näyttö
Helppokäyttöiseltä näytöltä valitset seuraavan herkullisen kahvikupillisesi helposti. Voit mukauttaa vastajauhetuista pavuista valmistetun juomasi vaivatta ja sammuttaa kahvinjanosi sujuvasti.
Valmista mieleisesi kahvijuoma helposti säädettävillä vahvuuden sekä kahvin ja maidon määrän asetuksilla.
Lisää kahvijuoman pinnalle silkinsileä maitovaahtokerros. Ainutlaatuisen vaahdotustekniikkansa avulla LatteGo luo voimakkaan mikrokuplavirtauksen 394 metrin sekuntinopeudella. Tuloksena on täyteläinen ja paksu maitovaahto.
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4.5
5:stä
2464
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Kahvikone 5400
24/02/2026
Suomi
Kahvikone 5400
Ostimme Kunnostetun 5400 sarjan koneen. Tekstissä mainitaan että kone puhdistettu perusteellisesti, mutta tässä koneessa puruja ja märkiä papuja sisällä ja purusäiliöstä näki että oli pesemättä. Pakkauksesta puuttui rasva tuubi, joka ohjeiden mukaan olisi pitänyt olla mukana. Kone toimii muuten hyvin ja keittää hyvän makuista kahvia ja siksi en vähennä tähtiä. Täytyy tilata vielä puhdistus tabletteja/ aineita kun emme huomanneet samalla tilata.
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Arvioitu tuote: Philips 5400 Series EP5447 Täysautomaattiset espressokeittimet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips 5400 Series EP5447 Täysautomaattiset espressokeittimet
Fiskaren
10/11/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Gott kaffe
Gott kaffe ordnas med många olika varianter. Lätt att ställa in efter att man lärt sig metodiken. Några trial and errors innan man fått allt att bli optimalt efter egen smak.
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Arvioitu tuote: Philips 5400-serien EP5444/50 Helautomatiska espressomaskiner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips 5400-serien EP5444/50 Helautomatiska espressomaskiner
Ami marie
02/11/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Fin ochLättskött espressomaskin med gott kaffe
Har haft espressomaskiner tidigare men det som är bra med Phillips "Latte go"modellen är att den tillagar en riktigt god kaffelatte där kaffet först bryggs och hälls i glaset och därefter mjölken. Det finns många kaffevarianter, ganska tystlåten och snabb. Lätt att rengöra. Maskinen är jättefin, nätt och fin att se på,.och lätt att använda.
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Arvioitu tuote: Philips 5400-serien EP5444/50 Helautomatiska espressomaskiner
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Arvioitu tuote: Philips 5400-serien EP5444/50 Helautomatiska espressomaskiner
Perustuu Saksassa tehtyihin täysautomaattisten espressokeittimien kuluttajatesteihin (2018).
Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.
Lämpötilassa 70–82 °C