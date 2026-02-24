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  • Standard Product Photo Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines

Kunnostettu

Philips 5400 SeriesTäysautomaattiset espressokeittimet

EP5447/90R1

4.5

| (2464) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

12 herkullista kahvijuomaa vastajauhetuista pavuista helposti

Valmista esimerkiksi espressoa, tavallista kahvia, cappuccinoa ja latte macchiatoa helposti yhdellä painalluksella. LatteGo lisää kahvijuomien pinnalle silkinsileän maitovaahtokerroksen. Laite on helppo ottaa käyttöön, ja se voidaan puhdistaa jopa 15 sekunnissa*.

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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

LatteGo – kaikkien aikojen nopein maitojärjestelmän puhdistus*

12 herkullista kahvijuomaa vastajauhetuista pavuista helposti

  • 12 juomaa

  • LatteGo-maidonvaahdotin

  • Kromi

  • TFT-näyttö

Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella näytöllä

Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella näytöllä

Helppokäyttöiseltä näytöltä valitset seuraavan herkullisen kahvikupillisesi helposti. Voit mukauttaa vastajauhetuista pavuista valmistetun juomasi vaivatta ja sammuttaa kahvinjanosi sujuvasti.

Säädä juoman vahvuus ja määrä kahvin mukautustoiminnolla

Säädä juoman vahvuus ja määrä kahvin mukautustoiminnolla

Valmista mieleisesi kahvijuoma helposti säädettävillä vahvuuden sekä kahvin ja maidon määrän asetuksilla.

Silkinsileä maitovaahto nopealla LatteGo-järjestelmällä

Silkinsileä maitovaahto nopealla LatteGo-järjestelmällä

Lisää kahvijuoman pinnalle silkinsileä maitovaahtokerros. Ainutlaatuisen vaahdotustekniikkansa avulla LatteGo luo voimakkaan mikrokuplavirtauksen 394 metrin sekuntinopeudella. Tuloksena on täyteläinen ja paksu maitovaahto.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

2464

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

24/02/2026

Suomi

Suomi

Kahvikone 5400

Ostimme Kunnostetun 5400 sarjan koneen. Tekstissä mainitaan että kone puhdistettu perusteellisesti, mutta tässä koneessa puruja ja märkiä papuja sisällä ja purusäiliöstä näki että oli pesemättä. Pakkauksesta puuttui rasva tuubi, joka ohjeiden mukaan olisi pitänyt olla mukana. Kone toimii muuten hyvin ja keittää hyvän makuista kahvia ja siksi en vähennä tähtiä. Täytyy tilata vielä puhdistus tabletteja/ aineita kun emme huomanneet samalla tilata.

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Arvioitu tuote: Philips 5400 Series EP5447 Täysautomaattiset espressokeittimet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips 5400 Series EP5447 Täysautomaattiset espressokeittimet

10/11/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Gott kaffe

Gott kaffe ordnas med många olika varianter. Lätt att ställa in efter att man lärt sig metodiken. Några trial and errors innan man fått allt att bli optimalt efter egen smak.

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Arvioitu tuote: Philips 5400-serien EP5444/50 Helautomatiska espressomaskiner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips 5400-serien EP5444/50 Helautomatiska espressomaskiner

02/11/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Fin ochLättskött espressomaskin med gott kaffe

Har haft espressomaskiner tidigare men det som är bra med Phillips "Latte go"modellen är att den tillagar en riktigt god kaffelatte där kaffet först bryggs och hälls i glaset och därefter mjölken. Det finns många kaffevarianter, ganska tystlåten och snabb. Lätt att rengöra. Maskinen är jättefin, nätt och fin att se på,.och lätt att använda.

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Arvioitu tuote: Philips 5400-serien EP5444/50 Helautomatiska espressomaskiner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips 5400-serien EP5444/50 Helautomatiska espressomaskiner

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Saksassa tehtyihin täysautomaattisten espressokeittimien kuluttajatesteihin (2018).

  2. Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.

  3. Lämpötilassa 70–82 °C