Ostimme Kunnostetun 5400 sarjan koneen. Tekstissä mainitaan että kone puhdistettu perusteellisesti, mutta tässä koneessa puruja ja märkiä papuja sisällä ja purusäiliöstä näki että oli pesemättä. Pakkauksesta puuttui rasva tuubi, joka ohjeiden mukaan olisi pitänyt olla mukana. Kone toimii muuten hyvin ja keittää hyvän makuista kahvia ja siksi en vähennä tähtiä. Täytyy tilata vielä puhdistus tabletteja/ aineita kun emme huomanneet samalla tilata.