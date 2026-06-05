Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Philips 5400 Series Täysautomaattiset espressokeittimet
Tuki
EP5447/90R1
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines EP5447/90 - English (US)
Milk TwisterMaidonvaahdotin
LatteGo-maitojärjestelmä
Täysautomaattinen espressokeitinValumisastia
Kahvipapusäiliön kansi
Täysautomaattinen espressokeitinKahvijauhesäiliö
Täysautomaattinen espressokeitinKahvijauheen mittalusikka
Täysautomaattinen espressokeitinVesisäiliö
Täysautomaattinen espressokeitinMetallinen valumisastian suojus
Kahvijauhelokeron etukansi
Vesisäiliö
Espressokeittimen kalkinpoistoaine
EspressokeitinPhilips-suodatusyksikön voiteluaine
Puhdistusharja
Pieni vedensuodatin
Veden kovuuden testiliuska
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme