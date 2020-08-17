2 vuoden takuu
Älykäs tunnistin ja lämpösuojus
Hoitava ionitoiminto
Mukana diffuusori (tuuheuttava suutin)
Älykäs sisäänrakennettu kosteussuoja
Innovatiivinen MoistureProtect-tekniikka seuraa ja säätää kuivauslämpötilaa sinun hiuksiisi sopivaksi. Ainutlaatuinen tunnistin mittaa hiustesi pintalämpötilan 4000 kertaa jokaisen kuivauksen aikana ja säätää lämmön suojaamaan hiuksia kuivumiselta ja suomukerrosten vaurioilta. Säilyttää hiustesi kosteuden ja lisää niiden kiiltoa ja pehmeyttä. Voit kytkeä tunnistimen päälle ja pois päältä tarpeittesi mukaan.
Infrapunatekniikka analysoi hiuksiasi ja säilyttää niiden luonnollisen kosteuden muuntamalla lämpötilan sopivaksi.
ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tuottaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.
4.4
5:stä
232
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
HK0612
17/08/2020
Sverige
The best quality ever!
It simply do the job without any damage, Light and easy to handle and use.
Edut
Light, high quality and no damage to the hair
Haitat
The buttons' place is not so good
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork
Zubita
28/07/2021
United Kingdom
The product is excellent
It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Grubex
04/10/2020
United Kingdom
Super product
Super price, good product,I recommend high-class product
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer