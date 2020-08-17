DryCare Prestige

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  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
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  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
  • Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus

DryCare PrestigeMoistureProtect-hiustenkuivain

HP8280/00

4.4
| (232) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta
Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus
Muotoile hiuksia vahingoittamatta niitä! DryCare Prestige -hiustenkuivaajassa on sisäänrakennettu tunnistin, jonka infrapunateknologia mittaa hiusten kosteuden ja muuntaa lämpötilan sopivaksi varmistaakseen, että hiusten luonnollista kosteustasapainoa ei häiritä. Innovatiivinen toiminto suojaa hiuksia, kun muotoilet ja kuivaat niitä.
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DryCare Prestige

DryCare Prestige
Uusittu Moisture Protect -hiustenkuivain

HP8280/00R1

Terveet hiukset

Muotoile hiukset säilyttäen niiden luonnollinen kosteus

  • Älykäs tunnistin ja lämpösuojus

  • Hoitava ionitoiminto

  • Mukana diffuusori (tuuheuttava suutin)

  • Älykäs sisäänrakennettu kosteussuoja

MoistureProtect Sensor

MoistureProtect Sensor

Innovatiivinen MoistureProtect-tekniikka seuraa ja säätää kuivauslämpötilaa sinun hiuksiisi sopivaksi. Ainutlaatuinen tunnistin mittaa hiustesi pintalämpötilan 4000 kertaa jokaisen kuivauksen aikana ja säätää lämmön suojaamaan hiuksia kuivumiselta ja suomukerrosten vaurioilta. Säilyttää hiustesi kosteuden ja lisää niiden kiiltoa ja pehmeyttä. Voit kytkeä tunnistimen päälle ja pois päältä tarpeittesi mukaan.

Täydellinen suoja hiusten kosteudelle ainutlaatuisen tunnistimen avulla

Infrapunatekniikka analysoi hiuksiasi ja säilyttää niiden luonnollisen kosteuden muuntamalla lämpötilan sopivaksi.

Suojaa hiuksia ylikuumenemiselta

ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tuottaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

232

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

17/08/2020

Sverige

Sverige

The best quality ever!

It simply do the job without any damage, Light and easy to handle and use.

Edut

Light, high quality and no damage to the hair

Haitat

The buttons' place is not so good

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork

28/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

The product is excellent

It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

04/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Super product

Super price, good product,I recommend high-class product

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

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