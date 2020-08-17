DryCare Prestige

MoistureProtect Sensor

Innovatiivinen MoistureProtect-tekniikka seuraa ja säätää kuivauslämpötilaa sinun hiuksiisi sopivaksi. Ainutlaatuinen tunnistin mittaa hiustesi pintalämpötilan 4000 kertaa jokaisen kuivauksen aikana ja säätää lämmön suojaamaan hiuksia kuivumiselta ja suomukerrosten vaurioilta. Säilyttää hiustesi kosteuden ja lisää niiden kiiltoa ja pehmeyttä. Voit kytkeä tunnistimen päälle ja pois päältä tarpeittesi mukaan.