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DryCare Prestige MoistureProtect-hiustenkuivain
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HP8280/00
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Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
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Voiko Philips-hiustenmuotoilijan johdon kiertää sen ympärille käytön jälkeen?
Miten Philips-hiustenkuivaimen CoolShot-toiminto toimii?
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Onko Philips-hiustenkuivaimen ION-ionikäsittely vaarallinen?
Miten Philips-hiustenkuivaimen lisäosia käytetään?
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