TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

DryCare Prestige MoistureProtect-hiustenkuivain

Tuki

DryCare PrestigeMoistureProtect-hiustenkuivain

HP8280/00

DryCare Prestige MoistureProtect-hiustenkuivain

Siirry kauppaan

Rekisteröi tuotteesi

Hanki laajennettu takuu

Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 4.7 MB
  • 26 November 2025

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • PDF tiedosto, 686.3 kB
  • 23 February 2026

Usein kysytyt kysymykset

Vianmääritys

Takuu ja huolto

Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus

Huolto ja vaihto

Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote

Takuu

Tuotteiden takuukäytännöt

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme