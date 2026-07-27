TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Go to promotion

UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean

Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää

Tutustu nyt

  • Voimakas vesisuihku
  • Voimakas vesisuihku
  • Voimakas vesisuihku
  • Voimakas vesisuihku
  • Voimakas vesisuihku
  • Voimakas vesisuihku
  • Voimakas vesisuihku
  • Voimakas vesisuihku

Tuotanto lopetettu

Philips Sonicare F1 Standard nozzleHammasvälisuihkusuutin

HX3042/00

Voimakas vesisuihku
Käytä vakiosuutinta säännöllisessä puhdistuksessa. Vakiosuuttimessa yksittäinen vesisuihku poistaa ruoantähteet ja puhdistaa hammasvälit perusteellisesti.
Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Hammasvälisuihku

HX3826/31

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Hammasvälisuihku

HX3826/33

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
DiamondClean 9000

HX991W

HX3886/41

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
DiamondClean 9000

HX991B

HX3886/43

Säännölliseen puhdistukseen

Voimakas vesisuihku

  • Kaksi suutinta

F1 Vakiosuutin säännölliseen puhdistukseen

F1 Vakiosuutin säännölliseen puhdistukseen

Käytä vakiosuutinta säännöllisessä puhdistuksessa. Vakiosuuttimessa yksittäinen vesisuihku poistaa ruoantähteet ja puhdistaa hammasvälit perusteellisesti.

Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa

Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa

Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Asettele suutin lähelle ienrajaa ja paina kevyesti, kunnes suuttimen kärki koskettaa ienrajaa ja hampaita, ja liu’uta suutinta hampaasta toiseen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.