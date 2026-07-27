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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
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Tuotanto lopetettu
HX3042/00
Kaksi suutinta
Käytä vakiosuutinta säännöllisessä puhdistuksessa. Vakiosuuttimessa yksittäinen vesisuihku poistaa ruoantähteet ja puhdistaa hammasvälit perusteellisesti.
Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Asettele suutin lähelle ienrajaa ja paina kevyesti, kunnes suuttimen kärki koskettaa ienrajaa ja hampaita, ja liu’uta suutinta hampaasta toiseen.
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