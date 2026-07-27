Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa

Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Asettele suutin lähelle ienrajaa ja paina kevyesti, kunnes suuttimen kärki koskettaa ienrajaa ja hampaita, ja liu’uta suutinta hampaasta toiseen.